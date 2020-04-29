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Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

Haluk Levent - Akdeniz Akşamları akor ve gitar ritimleri

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Haluk Levent - Akdeniz Akşamları akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Haluk Levent'in sevilen şarkısı Akdeniz Akşamları'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Am                 G                 F        E
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Am                   G               F                    E
Hele birde aylardan temmuz ise bambaşka
Am                 G        F             E
Sahilde insanlar kolkola sımsıcak
Am              G                 F                E
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda

Am                  G           F                  E
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Am                   G          F                   E
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
           Am  G  F  E
Aşık oldum

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