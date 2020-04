Fikri Karayel - Yol - Akor akor ve gitar ritimleri

C

Bariz telaşım, saydam yaralarımla

Em

Senden saklanmadım, yol arkadaşım

C

Şimdi yollar daralır çıkmaz sokaklarında

Em

Tutma bırak içinde kalmayayım

C

Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne

Em

Kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine

C Em

Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık

Em

Tutmayın yol verin gidene gidene

C

Cevap da vermem artık gücüme gidene

Am

Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene

C Em

Doldu sığmaz içime

Em

Tutmayın yol verin gidene gidene

C

Cevap da vermem artık gücüme gidene

Am

Hiç mi soru sormadın yüzüne gülene

C Em

Doldu sığmaz içime

B

N

Em C Am Bm

Alıştığım eziyetin felaket olsa nihayetinde

Em C Cm Am Bm

Elbet aşkla yıkanır kalp kendine ihanetinde

N

C Am Em

Yoldur bitmez gidene