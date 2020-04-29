Ezhel - Felaket akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ezhel'in sevilen şarkısı Felaket'in nota, ritim ve akorları karşınızda!
Am Em Am
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın, döndürdün kalbimi çöle
Em Am
Gözünden akan yağmurlar, döndürür çölleri sele
Em D#m Dm
Saçında kopan fırtınalar, eserken ruhunda hala
Em Am
Dediler bu kız neymiş, dedim felaket felaket
Em Am
Felaket, bu kız bi afet bi afet
Em Am
Gözün gözüme değse, kopar kıyamet kıyamet
Em D#m Dm
Yarattın dünyamda zelzele, hala sallanır bu hergele
Em Am
Kaybettim kalbimi ben yine, ah felaket felaket
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle