Evden çıkmadığımız bu süreçte yabancı dil öğrenebilmek için neler yapmalıyız?

Evde bolca vakit geçirdiğimiz bu sürecin, yabancı dil öğrenmek isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Dil Bilimci ve Yazar Emin Gulu “Aslında bu süreç yabancı dil öğrenmek isteyenlere büyük imkan sağlıyor. Her gün günde 1 saatinizi İngilizce çalışmaya ayırırsanız, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci, verimli geçirmiş olacaksınız” dedi, bu süreçte yabancı dilini geliştirmek isteyenlere tavsiyeler verdi.

İngilizce kitap okuyun

Bir dili öğrenebilmek için okumak, dinlemek ve konuşma pratikleri yapmak gerekiyor. Çünkü bir dili, tabiatının içine girmeden anlayamazsınız. Ne kadar çok okursanız kelime dağarcığınız o kadar gelişecektir. Yeni bir kelime ile karşılaştığınızda kelimenin anlamını cümle içinde anlamaya çalışın. Bu sayede kelime haznenizin gelişmesiyle birlikte düşünsel gücünüzde gelişecektir. Anlayamadığınız kelimeleri ve cümleleri çevirin, tekrardan okuyun. Bu sizin düşünce yapınızla anlam bağlantısı oluşturarak, cümle üretiminize katkı sağlayacaktır. Çünkü iyi cümle kurabilmek düşünce ve anlam bağlantısı yoluyla gerçekleşiyor. Evde bolca vakit geçirdiğimiz şu günlerde ne kadar çok okursanız, dili kullanabilme yeteneğiniz de o kadar gelişecektir.

Yabancı film ve dizi izleyin

İnsanlar, mutlaka bir amaç çerçevesinde farklı bir dil öğrenmek istiyor. Kimisi seyahat kimisi yeni insanlarla tanışmak kimisi iş hayatı için… Yabancı dizi ya da film izlemek dil öğrenimine katkı sağlıyor. Çünkü dili duyumsayarak öğrenmek kelimelere, cümlelere ve dile aşina olmanızı sağlıyor. Alt yazılar ise kelimelerin cümle içindeki görevini anlamanıza yardımcı oluyor. Evde bolca vakit geçirdiğimiz şu günlerde, internet üzerinden pek çok yabancı film veya dizi izleyerek dil eğitiminize katkıda bulunabilirsiniz.

Tekrar edin- çeviri yapın

İnsanlar yeni bir şey öğrenmeye başlarken bir örnek görmek istiyor ve bunu gördükten sonra düşünce olarak zihinde şekilleniyor. Çeviri yaparak dil öğrenmek aslında daha hızlı ve etkili sonuç almamızı sağlarken kelime dağarcığımızın gelişmesine de katkıda bulunuyor. Örnek vermem gerekirse; Türkçe ana dili olan bir kişi, İngilizce öğrenmek istiyorsa Türkçe’den İngilizce’ye çeviri yapması daha başarılı ve hızlı sonuç almasını sağlayacaktır. Yani kişi konuştuğu ana dilini, öğrenmek istediği dile çeviri yaparak çalışması gerekiyor. Kısacası bir örneğe dayalı şekilde işi öğrenmek kolaylık sağlıyor.

Ertelemeyin

İngilizce öğrenmek sandığınız kadar zor bir süreç değil. İlk önce kelimelerin köklerini araştırın. Kelime bilginizi geliştirdikten sonra yazmaya ve konuşmaya çalışın. Her gün öğrendiklerinizi tekrar edin ve sesli bir şekilde okuyun. Adım adım ilerleyin… Acele etmezseniz kısa sürede İngilizce’yi kavramış ve öğrenmiş olacaksınız. Ama en önemlisi her gün işe veya eğitiminize nasıl devam ediyorsanız, yabancı dil öğrenmeyi de ertelemeyin. Hemen bugün başlayın!