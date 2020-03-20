Evde manikür nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli?

-İş güç, hayat koşuşturması derken kuaföre gidecek zamanı çoğu kez bulamıyoruz. Evde de pratik yöntemlerle kendi manikürümüzü kendimizin yapması aslında çok kolay. Hem de kendi kişisel ürünlerimizi kullandığımız için daha güvenilir ve sağlıklı…

-Öncelikle ellerimizde oje varsa aseton ve pamuk yardımıyla ojelerimizi çıkartmalıyız. Ardından sabunla ellerimizi güzelce yıkamalıyız.

-Tırnaklarımız uzunsa kendimize ait bir tırnak makasıyla tırnaklarımızı kısaltabiliriz. Bu işlemden sonra törpümüzle tırnaklarımızı aynı yöne doğru törpüleyerek istediğimiz şekli vermeli, tırnaklarımızı ileri geri törpülememeliyiz.

-Bir kapta ılık bir manikür suyu hazırlamalıyız. Suyun içerisine E vitamini yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi tırnakları besleyici yağlardan damlatabilirsiniz.

-Suyun içerisinde elimizi 2-3 dakika bekletmeli, ellerimiz yumuşadıktan sonra peçeteyle biraz kurulayıp kütikül çubuğu ile tırnak diplerimizdeki etleri geriye doğru itmeliyiz. Gerekli görüldüğünde tırnak etlerini nazikçe kesmeliyiz. Fazla kesilen etler enfeksiyon riskini doğurur. Bunu unutmayarak kesinlikle derinden kesmemeliyiz.

-Kesme işlemeli tamamlandıktan sonra ellerimizi tekrar yıkayarak krem sürmeliyiz. Artık ellerimiz oje sürmeye hazır hale geldi.

-Oje sürmeden önce mutlaka baz kullanmalıyız. Bu sayede tırnağımız daha az zarar görür. Bu adımı atlamamaya özen göstermeliyiz.

-Ojenizi dikkatlice sürdükten sonra üzerine cila sürebilirsiniz. Bu işlem ojenin kalıcılığını arttırır.

-Ojemizin daha hızlı kuruması için piyasadaki oje kurutuculardan veya fön makinesinden yararlanabiliriz.

-İşlemler bittikten sonra aletlerimizi sterilize etmek çok önemlidir. Bir pamuğa saf alkol veya kolonya dökerek aletlerimizi silebiliriz. Bir sonraki işleme kadar araç gereçlerimizi özel kutusunda muhafaza etmeliyiz.