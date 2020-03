Evde harika bir et pişirmenin püf noktaları

Etlerinizi satın alırken 1 parmak kalınlığında seçmelisiniz ve eti dövme denilen işleme tabii tutmamalısınız. Bu etin içerisindeki suyu kaybetmesine neden olur ve ince et pişerken kurur, sertleşir.



Dinlenmiş bir et almak piştiğinde daha leziz olmasını sağlayacaktır. Ancak böyle bir şansınız yoksa evde marine ederek etinizi dinlendirebilirsiniz.



Kırmızı et için ideal dinlendirme süresi 2 ila 24 saat arasında değişiklik gösterir. Etinizi marine ederken sosunun içerisine tuz eklemeyin ve marine edilmiş eti pişirmeden önce oda sıcaklığına ulaştığından emin olduktan sonra pişirin.



Etlerin pişme süresi ve yöntemi de oldukça önemlidir. Eti yavaş yavaş pişirmek en doğru seçim olacaktır. Böylece içi ve dışı aynı oranda pişmiş olacak.



Mangal yaparken etinizin yumuşak olması için çok fazla müdahale edilmemesi önemlidir çünkü etinizi ne kadar sık çevirirseniz o kadar sertleşecektir.



Izgara ya da kebap olarak pişirilmeyecek etler için fırın iyi bir tercih olabilir. Izgara yapacağınız zaman dökme tava ya da teflon tava tercih edebilirsiniz.



Etinizi tavanıza koyduğunuz zaman mutlaka cızırdamalı. Bunun içinde tavanızı iyice ısıtmaya dikkat edin.



Etinizin pişme süresi tamamen sizin damak zevkinize bağlıdır. Az pişmişten iyi pişmişe kadar dünyada kabul görmüş 6 aşamalı pişirme derecesi vardır.



1. blue: kanlı

2. rare: az pişmiş, içi kanlı, dışı pişmiş görüntüde.

3. rare-medium: biraz daha az kanlı, dışı pişmiş.

4. medium: kan kaybolmuş, etin pembeliği duruyor

5. medium-welldone: pembelik yarı yarıya azalmış.

6. weldone: pembelik tamamen kaybolmuş.



Etiniz piştikten sonra tuz ilave etmelisiniz çünkü tuz etin sertleşmesine neden olur.



Etinizi pişirdikten sonra sulu ve yumuşak görüntüsünü koruması için mutlaka 1 – 2 dakika dinlendirin.