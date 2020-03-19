Evde doğal vazelin yapımı

Bu yazımızda size doğal malzemeleri kullanarak evde vazelin yapımının aşamalarından bahsedeceğiz. Katkısız olarak hazırlanan bu vazelin özellikle kuru cilde sahip olanların vazgeçilmezi olacak.



Ev yapımı vazelin hazırlamak için malzemeler şöyle;



• Balmumu

• Zeytinyağı

• Hindistan cevizi yağı

• Gül yağı



Ev yapımı vazelin hazırlamanın aşamaları;



Çelik tencereye 1 yemek kaşığı balmumunu, 1 yemek kaşığı zeytinyağını, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ekleyin.



Buharlaşıp eriyene kadar ocakta bekletin, ardından karıştırın.



Soğutmadan önce gül yağını ekleyin.



Soğuma bitene kadar karıştırın. 1-2 saat bekletin, donma gerçekleştirdikten sonra vazelininiz kullanıma hazır!











