Erkekler için evde saç kesimi nasıl yapılır? İşte öneriler…

Erkeklerin rutin bakımlarından biri olan saç kesimi evde de yapılabilir. Peki, ama nasıl? Berbere gidemediğiniz bugünlerde evde saç kesiminin püf noktalarını arıyorsanız, içeriğimize göz atabilirsiniz.

Evde saç kesimi yapmaya başlamadan önce saçınızı güzelce yıkamalısınız.

Saçınızı tarakla tarayarak varsa dolaşıkları açmalısınız. Kesim için saçınızı hafif ıslak bırakmanız daha uygun olacaktır.

Uygun tıraş makinesi son derece önemli. İşinizi kolaylaştırmak için seyahat tarzı, kablosuz makineleri tercih edebilirsiniz. Makineyi kullanmadan önce ayarı iyi yapmayı ihmal etmeyin.

Elinizi alıştırmak için önce küçük bir alanda kesim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Makineyi saçların çıkış yönünün tersine hareket ettirmeniz gerektiğini unutmayın.

Evde saç kesimi yaparken başınızın arka kısmından başlamak daha mantıklı olacaktır. Ardından yanları, en son üst kısmı alarak saç kesimini sonlandırabilirsiniz. Bu şekilde kademeli bir şekilde kesim yapmak hata yapmanızın önüne geçer.