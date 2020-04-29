Emir Can İğrek - Müzik Kutusu akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Emir Can İğrek'in sevilen şarkısı Müzik Kutusu'nun nota, ritim ve akorları karşınızda!
Dm Am
Dm
Ben bir ayyaşım, sekiz çizer ayaklarım
Am
Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarının
Gecenin 1’i, aptalın biri
Dm
Kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi
Dm
Şarkıcıyım ben Müzik kutundayım
Am
Arayıp bulamadığın o şarkıyım
Yani bence öyle olmalıyım
Dm Am
Başa döner
Gm
Bu gece yağmurda
Dm
Camında bi damlayım
Toprak kokusundayım
Gm
Islanmış serenatım
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