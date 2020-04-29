MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Emir Can İğrek - Müzik Kutusu akor ve gitar ritimleri
GeriNasıl Yapılır? Emir Can İğrek - Müzik Kutusu akor ve gitar ritimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 29.04.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Emir Can İğrek - Müzik Kutusu akor ve gitar ritimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emir Can İğrek - Müzik Kutusu akor ve gitar ritimleri
Abone Olgoogle-news

Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Emir Can İğrek'in sevilen şarkısı Müzik Kutusu'nun nota, ritim ve akorları karşınızda!

Dm Am

Dm
Ben bir ayyaşım, sekiz çizer ayaklarım
                                                                     Am
Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarının

Gecenin 1’i, aptalın biri
                                                     Dm
Kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi

Dm
Şarkıcıyım ben Müzik kutundayım
                     Am
Arayıp bulamadığın o şarkıyım

Yani bence öyle olmalıyım

 

Dm Am

Başa döner

Gm
Bu gece yağmurda
                           Dm
Camında bi damlayım

Toprak kokusundayım
                       Gm
Islanmış serenatım

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle