El dezenfektanı nasıl yapılır?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapıya dayandı. Çin’de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs komşu ülkelerimizde görüldü. Sağlık Bakanlığı tarafından virüse karşı olağanüstü önlemler alınırken Türkiye’de henüz bir vaka görülmedi. Ancak vatandaşlar endişeli. İnternette ‘el dezenfaktanı nasıl yapılır’ sorusu en çok arananların başında geliyor. İşte el dezenvaktanı için malzemeler ve hazırlanışı…

Evde el dezenfektanı yapmak için gerekli malzemeler şöyle:

1 tatlı kaşığı boraks

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

½ çay kaşığı kekik yağı

3 damla çay okaliptus yağı

Hazırlanışı

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu malzemeler el dezenfektanı yapmak için yeterli. Doğal el dezenfektanını hazırlamak için tüm malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun. Tüm malzemeleri sırayla bu şişeye koyup çalkalayın. İşte, bu kadar. Elleriniz için antibakteriyel jeliniz kullanıma hazır.

Koronavirüs önlemleri neler?

- Uzmanlar korona virüsünden korunmak için şu önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor;

- Ellerinizi temiz tutun, sık sık yıkayın. Mümkün olduğu zamanlarda sabun ve bol suyla en az 20-30 saniye süreyle yıkayın.

- Her gittiğiniz yerde sabun ve su bulamama ihtimaline karşı yanınızda alkol bazlı el dezenfektanı taşıyın.

- El sıkışma ve tanıdıklarla sarılıp öpüşme geleneğinizi askıya alın, hatta bırakın.

Bol sıvı alın, iyi beslenin, bol meyve yiyin, organik gıdalar tüketmeye çalışın, alkol-sigara-mısır şurubu vs. bağışıklığı zayıflatır unutmayın, uykunuzu iyi alın, havasız yerlerden uzak durun.

Sağlıklı kişiler maske takmalı. Ancak maske ağız ve burunu tamamen kapatmalı ki mikroplu öksürük-hapşırık kökenli damlacıklar bu engeli aşamasın.

Grip benzeri öksürük, hapşırık, burun akıntısı belirtileri olan kişiler de maske takmalı ki virüs yakınlarına ve diğer hastalara geçmesin.