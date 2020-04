A#m

Hasretinle yandı gönlüm

D#m A#m

Yandı yandı söndü gönlüm

C# D#m

Evvel yükseklerden uçtu

G# A#m

Düze indi şimdi gönlüm

D#m

Gözlerimde kanlı yaşlar

G# A#m

Hasretin bağrımda kışlar

F# Fm

Başa geldi olmaz işler

D#m G# Fm

Binbir dertle doldu gönlüm

A#m

Gelecektin gelmez oldun

D#m A#m

Halimi hiç sormaz oldun

C# D#m

Yaralarımı sarmaz oldun

G# A#m

Yokluğunla soldu gönlüm

D#m

Gözlerimde kanlı yaşlar

G# A#m

Hasretin bağrımda kışlar

F# Fm

Başa geldi olmaz işler

D#m G# Fm

Binbir dertle doldu gönlüm

A#m D#m

Aramızda karlı dağlar

G# A#m

Hasretin bağrımı dağlar

F# Fm

Çaresizlik yolu bağlar

D#m G# Fm

Yokluğundan öldü gönlüm x5