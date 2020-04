Am B

Kimseyi görmedim ben

Am

Senden daha güzel

B

Kimseyi tanımadım ben

Am

Senden daha özel

Am B

Kimselere de bakmadım

Am

Aklımdan geçer

B

Kimseyi tanımadım ben

Am B

Senden daha güzel x4

Am B

Sana nerden rastladım

Am

Oldum derbeder

B

Kendimi sana sakladım

Am

Senden daha güzel

Am B

Kimseleri de takmadım

Am

Ölsem değişmem

B

Kimseyi tanımadım ben

Am B

Senden daha güzel x4