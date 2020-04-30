Cem Karaca - Islak Islak akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Cem Karaca'nın sevilen şarkısı Islak Islak'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Gm Bb F Gm
Gecenin nemimi düşmüş gözlerine
Gm F Gm
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Gm F Cm Bb
Saçını dök sineme derdini söyle
Gm Bb F Gm
Yeterki ıslak ıslak bakma öyle
Gm Bb
Sürerim buluttan tarlaları
Cm Gm F Gm
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Gm Bb
Güneşte demlerim senin çayını
Cm Gm F Gm
Yüreğimden süzer öyle veririm
Gm Bb Cm
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Gm Bb Cm
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Gm Bb F Gm
Yeterki ıslak ıslak bakma öyle
Gm Bb F Gm
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
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