Çelik tencere ve tavalar evde nasıl parlatılır?

Tuz-sirke karışımı

• Bir yemek kaşığı tuz ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırın.

• Karışımı çaydanlığa koyup 10-15 dakika kadar bekleyin.

• Bu karışımla çaydanlığı bulaşık süngeri yardımı ile güzelce ovun ve bol su ile durulayın.

Sirke ve karbonat karışımı



• Bir çay kaşığı kadar sirkeyi bir tatlı kaşığı kadar da karbonatla iyice karıştırın.



• Bu karışımı çelik tencere ya da çaydanlıkta bir miktar su ekleyerek kaynatın.



• Bol su işe duruladığınızda nasıl bu kadar parladığına inanamayacaksınız.

Su ve limon tuzu

• Kararmış çaydanlık ya da tencerenizin içine bir yemek kaşığı kadar limon tuzu koyun.

• Üstüne su ekleyip karıştırıp kaynatın.

• Mutfak süngeri yardımı ile ovalayıp bol su ile durulayın.

Limon kabuğu

• Özellikle kaşık, çatal ve bıçak gibi çeliklerin üzerinde oldukça etkilidir. Daha önceden kullandığınız limon kabuklarını atmayın. Limon kabuğu çelikleri parlatma konusunda oldukça başarılıdır.

• Limon kabuğunun dışı ile parlatmak istediğiniz çeliklerin dışını iyice ovalayın.

• Biraz bekledikten sonra bol su ile durulayın.

• Su lekesi kalmaması için temiz bir bezle güzelce kurulayın.

Elma kabukları

• Bir suyun içine elma kabukları atın.

• Bu suyu parlatmak istediğiniz tencere ya da çaydanlığın içine atın.

• İçindeki su ile birlikte ocakta kaynatın.

• 10 dakika kaynattıktan sonra ılık su ile durulayın.









