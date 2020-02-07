Çaydanlık kireci nasıl temizlenir ve çözülür?





Limon-karbonat

Günlük hayatta sıkça kullandığımız limonun parlatma etkisi, karbonatın ise kireç sökücü etkisi vardır. Temizlemek istediğiniz çaydanlığın içine bir paket karbonatı dökün ve üzerine 1 adet limonu parçalayarak karbonatın üstüne atın. Daha sonra çaydanlığı yarısına kadar su ile doldurun. Kaynarken taşmaması için yarısına kadar doldurmanızda fayda var. Çaydanlığı kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kireç kısa süre içince çözülecektir.

Limon tuzu

Çaydanlık temizlemede en hızlı yöntemlerden biri de limon tuzudur. Kireçli olan çaydanlığın tabanını kapatacak şekilde limon tuzu ekleyin. Limon tuzunun üstüne çaydanlığın yarısı kadar su dökün ve kaynamaya bırakın. Eğer çaydanlığınız fazla kireçliyse 20 dakika kaynatabilirsiniz. Kireçler çözülmeye başladığında ocağın altını kapatın. Bir fırça yardımıyla birkaç defa çaydanlığı fırçalayın. Fırçalama işlemini tamamladıktan sonra soğuk su ile duruladığınız çaydanlığı kurulayabilirsiniz.





Sirke-tuz

Kireç temizlemede akla gelen pratik çözümlerden sirke tuz yöntemi. 1 çay kaşığı kadar sirkeyi çaydanlığa dökün. Daha sonra 1 yemek kaşığı, eğer kireç fazlaysa 2 yemek kaşığı sofra tuzunu sirkenin üzerine dökün. Bu karışımı 10 dakika kadar bekletin. Eriyen kireç suya karışacağı için bulaşık süngeri ile çaydanlığı yıkayın. Sirke kokusunun kalmaması için çaydanlığı güzelce yıkayın ve kurulayın.

Patates kabuğu

Acaba temizleyebilir mi? diye düşündürse de kireç temizlemede farklı ve etkilidir. Patates kabuklarını soyun ve çaydanlığın içine atın. Patates kabuklarını geçecek kadar sıcak su ile doldurun ve kaynamaya bırakın. Su kaynarken kireçler de çözülecektir. Eğer bu yöntemin ekonomik olmasını istiyorsanız patates yemeği yaptıktan sonra deneyebilirsiniz.

• Karbonat sirke Etkili doğal temizlik malzemelerinden biri olan karbonat ile sirke kireç temizlemede oldukça başarılı. 1 su bardağı sirke ile 1 paket karbonatı kireçli çaydanlık içine dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ve kaynamasını bekleyin. Kireçler kısa süre içerisinde çözülecektir. Sünger ya da bulaşık teli ile çaydanlığı güzelce ovalayın.