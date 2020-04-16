Çav bella akor ve gitar ritim
Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Sevilen şarkı Çav Bella'nın nota, ritim ve akorları karşınızda.
Em G
İşte bir sabah, uyandığımda
G
Çav bella cav bella cav bella cav cav cav
Am Em
Elleri bağlanmış, Buldum ben yurdumu,
B7 Em/E
Her yani işgal altında
Em
Sen ey Partizan beni de götür
G
Çav bella çav bella çav bella çav çav çav
Am Em
Beni de götür dağlarınıza
B7 Em/E
Dayanamam tutsaklığa
Em
Eğer ölürsem ben Partizan’ca
G
Çav bella çav bella çav bella çav çav çav
Am Em
Sen gömmelisin ellerinle beni
B7 Em/E
Ellerinle topraga
Em
Güneş doğacak açaçak çiçek
G
Çav bella çav bella çav bella çav çav çav
Am Em
Gelip geçenler diyecek “Merhaba”
B7 Em/E
“Merhaba ey güzel çiçek”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle