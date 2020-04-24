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GeriNasıl Yapılır? Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam akor ve gitar ritimleri
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Haber Giriş: 24.04.2020 - 18:31,Son Güncelleme:

Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam akor ve gitar ritimleri

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Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Bulutsuzluk Özlemi'nin sevilen şarkısı Sözlerimi Geri Alamam'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Bb                    F
Sözlerimi geri alamam
Gm                           Dm
Yazdığımı yeniden yazamam
Eb                        Bb
Çaldığımı baştan çalamam
F
Bir daha geri dönemem

Bb                    F
Sözlerimi geri alamam
Gm                           Dm
Yazdığımı yeniden yazamam
Eb                        Bb
Çaldığımı baştan çalamam
F
Bir daha geri dönemem

Bb                                      F
Hiç bir kere hayat bayram olmadı ya da
Gm                         Dm
Her nefes alışımız bayramdı
Eb                           Bb
Bir umuttu yaşatan insanı
F
Aldım elime sazımı

Cm                      F
Yine aşınca çayın suyu boyunu
Bb                 Eb        Gm    F   Eb
Belki yeniden karşıma çıkacaksın
Cm            F                Bb
Göz göze durup bakınca göreceğiz
Eb           Gm    F Eb   Dm       Bb    F
Neyiz ve nerelerdeyiz bilemiyoruz, şimdi

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