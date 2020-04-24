Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Bulutsuzluk Özlemi'nin sevilen şarkısı Sözlerimi Geri Alamam'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Bb F
Sözlerimi geri alamam
Gm Dm
Yazdığımı yeniden yazamam
Eb Bb
Çaldığımı baştan çalamam
F
Bir daha geri dönemem
Bb F
Sözlerimi geri alamam
Gm Dm
Yazdığımı yeniden yazamam
Eb Bb
Çaldığımı baştan çalamam
F
Bir daha geri dönemem
Bb F
Hiç bir kere hayat bayram olmadı ya da
Gm Dm
Her nefes alışımız bayramdı
Eb Bb
Bir umuttu yaşatan insanı
F
Aldım elime sazımı
Cm F
Yine aşınca çayın suyu boyunu
Bb Eb Gm F Eb
Belki yeniden karşıma çıkacaksın
Cm F Bb
Göz göze durup bakınca göreceğiz
Eb Gm F Eb Dm Bb F
Neyiz ve nerelerdeyiz bilemiyoruz, şimdi
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