Barış Manço - Gülpembe akor ve gitar ritimleri

Em Am

Sen gülünce güller açar Gülpembe

Em D G F Em

Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik Gülpembe

Am

Sen gelince bahar gelir Gülpembe

Em D G F Em

Dereler seni çaglar, sevinirdik Gülpembe

D Em

Güz yağmurlarıyla, birgün göçtün gittin

D Em

İnanamadik Gülpembe

D Em

Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz

D Em

Olamadı Gülpembe

Em Am

Dudağımda son bir türkü Gülpembe

Em D G F Em

Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe

N

Em Am

Dudağımda son bir türkü Gülpembe

Em D G F Em

Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe

Em Am

Gözlerimde son bir umut Gülpembe

Em D G F Em

Hala hep seni arar, seni bekler Gülpembe