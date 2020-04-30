Barış Manço - Gesi Bağları akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Barış Manço'dan Gesi Bağları'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Fm Bbm
Gesi bağlarinda dolanıyorum
Bbm Fm Bbm F# Fm
Yitirdim yarimi, aman aranıyorum
Bbm Fm Bbm F# Fm
Yitirdim yarimi, aman aranıyorum
Fm Bbm
Bir tek selamına güveniyorum
Bbm Fm Bbm F# Fm
Gel otur yanıma, hallarımı söyleyim
Bbm Fm Bbm F# Fm
Derdimden anlamaz, ben o yari neyleyim
Fm Bbm
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Bbm Fm Bbm F# Fm
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var
Bbm Fm Bbm F# Fm
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var
Fm Bbm
Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Bbm Fm Bbm F# Fm
Atma garip anam beni dağlar ardına
Bbm Fm Bbm F# Fm
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle