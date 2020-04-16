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Haber GiriÅŸ: 16.04.2020 - 18:17,Son GÃ¼ncelleme:

Ayten Alpman - Ben Böyleyim akor ve gitar ritimleri

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Ayten Alpman - Ben Böyleyim akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en Ã§ok merak edilen konulardan biri ve akorlar da mÃ¼zikseverler tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Siz de beÄŸendiÄŸiniz bir parÃ§anÄ±n akorlarÄ±nÄ± mÄ± arÄ±yorsunuz? Ayten Alpman'Ä±n sevilen ÅŸarkÄ±sÄ± Ben BÃ¶yleyim'in nota, ritim ve akorlarÄ± karÅŸÄ±nÄ±zda.

CmÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Fm
ÃœzgÃ¼nÃ¼m acÄ± sÃ¶zlerim iÃ§in
A#Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â D#
ÃœzgÃ¼nÃ¼m seni kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in
G#Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Fm
HaklÄ±sÄ±n bana darÄ±lsan bile
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â G
Beni terketsen bile
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Cm
Ne yapayÄ±m ben bÃ¶yleyim

CmÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Fm
ÃœzgÃ¼nÃ¼m bÃ¼tÃ¼n olanlar iÃ§in
A#Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â D#
ÃœzgÃ¼nÃ¼m mutlu yÄ±llarÄ±m iÃ§in
G#Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Fm
AÅŸkÄ±mÄ±z ÅŸÃ¼phesiz olmalÄ±ydÄ±
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â G
Lekesiz olmalÄ±ydÄ±
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Cm
Affedemem ben bÃ¶yleyim

Â  Â  Â  Â  ÂG#Â  Â  Â  Â  Â A#Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â GmÂ  Â  Â  Â  Â Cm
Ä°ster vur ister okÅŸa, ister tut ister yolla
Â  Â  Â  Â  Â FmÂ  Â  Â  Â  Â A#Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  D#
Ä°ster sev ister zorla, ben bÃ¶yleyim
Â  Â  Â  Â  Â G#Â  Â  Â  Â  Â  A#Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  GmÂ  Â  Â  Â  Â Cm
Ä°ster vur ister okÅŸa, ister tut ister yolla
Â  Â  Â  Â  Â FmÂ  Â  Â  Â  Â  D#Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â G
Ä°ster sev ister zorla, ben bÃ¶yleyim

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