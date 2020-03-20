Avizeler kolayca nasıl temizlenir? İşte ipuçları…

Avizelerin temizliğinde önemli noktalardan biri taşların temizliğidir. Kirlendiğinde bir süre sonra kötü bir görüntü oluşturabilen avize taşlarına temizlerken zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Peki, avize taşlarının temizliği nasıl olmalı?

Avizeleri temizlemek için kullanacağınız temizlik maddesi genellikle sirkeli su veya sabunlu sudan ibaret. Öncelikle bir bardağın içine 3 ölçek su 1 ölçek sirke koyun ve güzelce karıştırın. Avizenin sarkan taşlarını hazırladığınız sirkeli suyun içine batırın. Bu işlem sırasında suyunuz kirlendikçe suyu değiştirip tekrar aynı karışımı hazırlayın. Suya batırdığınız taşları kendiliğinden kurumaya bırakın. Taşlar kuruduktan sonra kuru bir bez ile taşları ovalayın ve parlatın.

Kristal avize temizliği nasıl olmalı?

Avizenizi sökmeden temizlemek istiyorsanız öncelikle merdivene ihtiyacınız olacak. Merdivene çıkmadan önce avizenin altına bir örtü örtmenizde fayda var. Bu sayede yerleri kirletmemiş olacaksınız. Pamuklu olmayan bir bez ile avizenizi temizleyebilirsiniz. Pamuklu bezler avizenizin kristallerine takılabilir. Avizeyi temizlemek için bir kovaya su ve çok az sirke ekleyin. Hazırladığınız suya bezi batırın ve sıkın. Bezin ıslak kalmamasına dikkat edin. Islak kalan bez avizenizde leke bırakabilir. Silmeye avizenizin iç kısmından başlayın. Yukarıdan aşağıya doğru temizlemeye devam edin. İç yüzeyin temizliği bittikten sonra dış kısım için de aynı işlemleri tekrarlayın.

Pirinç avize nasıl temizlenir?

Pirinç avizelerin temizliği kristal avizelere göre daha kolaydır. Pirinç avizeleri temizlerken önceden toz almanıza gerek yok. Bir kovaya su ve sirke ekleyin. Sirke, pirinç avizeleri parlatmada oldukça etkilidir. Bezinizi sirkeli suda nemlendirin ve avizenizi silmeye başlayın. Silme işlemi tamamladıktan sonra kuru bir bez ile avizenizi kurulayın.

Avize temizlerken nelere dikkat edilmeli?

-Avizelerinizi temizlerken taşlarda leke kalmaması için kurulama işlemini unutmamalısınız.

-Avize temizliğini en üstten aşağıya doğru yapmalısınız.

-Avizenizin taşlarını tek tek çıkarmakla uğraşmak istemiyorsanız bir sprey şişesine su ve sirke ekleyip taşlara sıkabilirsiniz. Ardından kuru bir bez ile kurulayabilirsiniz.

-Eğer avizeniz kumaş veya plastik kaplıysa sabunlu bir bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.

-Avize temizliğine başlamadan önce elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun. Lambaların kapanması yeterli olmayabilir. Her ihtimale karşı sigortayı kapatmanızda fayda var.