MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve gitar ritimleri
GeriNasıl Yapılır? Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve gitar ritimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve gitar ritimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve gitar ritimleri
Abone Olgoogle-news

Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Am            Dsus2 Em                G Am Dsus2 Em
Uzun ince bir yoldayım
Am           Dsus2 Em                 G Am Dsus2 Em
Gidiyorum gündüz gece
Dsus2        Asus2
Bilmiyorum ne haldayım
Em             G
Gidiyorum gündüz gece
Am                   C
Gündüz gece gündüz gece
Dsus2            Em
Gündüz gece vay

Am             Dsus2 Em                G Am Dsus2 Em
Dünyaya geldiğim anda
Am        Dsus2 Em                       G Am Dsus2 Em
Yürüdüm hayli zamanda
Dsus2  Asus2
İki kapılı    bir handa
Em              G
Gidiyorum gündüz gece
Am                   C
Gündüz gece gündüz gece
Dsus2            Em
gündüz gece vay

Am             Dsus2 Em                G Am Dsus2 Em
Şaşar Veysel iş bu hale
Am            Dsus2 Em                 G Am Dsus2 Em
Gah ağlayı gahı güle

Dsus2           Asus2
Yetişmek için menzile
Em              G
Gidiyorum gündüz gece
Am                   C
Gündüz gece gündüz gece
Dsus2             Em
Gündüz gece vay X2

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle