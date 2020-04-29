Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em
Uzun ince bir yoldayım
Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em
Gidiyorum gündüz gece
Dsus2 Asus2
Bilmiyorum ne haldayım
Em G
Gidiyorum gündüz gece
Am C
Gündüz gece gündüz gece
Dsus2 Em
Gündüz gece vay
Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em
Dünyaya geldiğim anda
Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em
Yürüdüm hayli zamanda
Dsus2 Asus2
İki kapılı bir handa
Em G
Gidiyorum gündüz gece
Am C
Gündüz gece gündüz gece
Dsus2 Em
gündüz gece vay
Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em
Şaşar Veysel iş bu hale
Am Dsus2 Em G Am Dsus2 Em
Gah ağlayı gahı güle
Dsus2 Asus2
Yetişmek için menzile
Em G
Gidiyorum gündüz gece
Am C
Gündüz gece gündüz gece
Dsus2 Em
Gündüz gece vay X2
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