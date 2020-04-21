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Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:23,Son Güncelleme:

Ahmet Kaya - Kum Gibi akor ve gitar ritimleri

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Ahmet Kaya - Kum Gibi akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ahmet Kaya'nın sevilen şarkısı Kum Gibi'nin nota, ritim ve akorları karşınızda.

Cm         G                      Cm
Martılar ağlardı çöplüklerde
G            Cm         G
Biz seninle gülüşürdük

Cm                           G       G#
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Fm         G#              G
Biz durmadan sevişirdik

Cm                                   G
Acımasız olma şimdi bu kadar
G                          Cm       G#
Dün gibi dün gibi çekip gitme
G#                                                       Fm
Bırakta sarılayım (dolanayım) ayaklarına
G#            Fm        G#          G
Kum gibi kum gibi ezip geçme

Cm           G                      Cm
Sonbahar damlardı damlarımıza
G          Cm           G
Biz seninle sararırdık

Cm                            G       G#
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
Fm         G#               G
Biz durmadan şavaşırdık

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