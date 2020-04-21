Ahmet Kaya - Kum Gibi akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ahmet Kaya'nın sevilen şarkısı Kum Gibi'nin nota, ritim ve akorları karşınızda.
Cm G Cm
Martılar ağlardı çöplüklerde
G Cm G
Biz seninle gülüşürdük
Cm G G#
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Fm G# G
Biz durmadan sevişirdik
Cm G
Acımasız olma şimdi bu kadar
G Cm G#
Dün gibi dün gibi çekip gitme
G# Fm
Bırakta sarılayım (dolanayım) ayaklarına
G# Fm G# G
Kum gibi kum gibi ezip geçme
Cm G Cm
Sonbahar damlardı damlarımıza
G Cm G
Biz seninle sararırdık
Cm G G#
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
Fm G# G
Biz durmadan şavaşırdık
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