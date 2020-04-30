Ahmet Kaya - Kendine İyi Bak akor ve gitar ritimleri

Fm Cm

Yan yana geçen geceler unutulup gider mi

Bb G Cm

Acılar birden biter mi

Fm Cm

Bir bebek özleminde seni aramak var ya

G Cm

Bu hep böyle böyle gider mi

Fm Cm

Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi

Bb G Cm

Dikenleri göğü deler mi

Fm Cm

Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya

G Cm

Bu hep böyle böyle gider mi

Fm Cm

Kendine iyi bak beni düşünme

G Cm

Su akar yatağını bulur

Fm Cm

İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi

Bb G Cm

Kavgalar kansız biter mi

Fm Cm

Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya

G Cm

Bu hep böyle böyle gider mi

Fm Cm

Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi

Bb G Cm

Dostluklar birden biter mi

Fm Cm

Bir kardeş selamında seni aramak var ya

G Cm

Bu hep böyle böyle gider mi