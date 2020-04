Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya akor ve gitar ritimleri

Em Am Em Am Em D C B Em

Em Am

Yükünü bırak yamacıma çömel

Em Am

Üstün başın yara bere, gülüşün özel

Em D

Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz

C B Em

Suretimiz benzer

Em Am

Kiminin babası padişah, sorunu çözer

Em Am

Kiminin babası fotoğraftan gülümser

Em D

Kimi gider uzaya öbürü bi odada

C B Em

Müebbet komada

Em Am

Her sabah yeni bi filme başladım

Em Am

Farklı sonlar istesem de hep aynı finalle bitti

Em D

Sonra birden dank etti dünyayı anladım

C B Em C B Em

Aldım onu karşıma anlatmaya başladım

D C Em

Koca yaşlı şişko dünya;

D C Em

Koca yaşlı şişko dünya;

D C Em

Ben dağıttım evini sen erittin beynimi

D C Em

Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri

Em Am Em Am Em D C B Em

Em Am

Açtım bazen ağzımı, çöp kutusu kapağı

Em Am

Sevdim kızdım delirdim, dikkatsizler piriydim

Em D

Işıkları kapadım sabaha geri saydım

C B Em

İnceden aydım

Em Am

İpte laf cambazları cebinde cımbızları

Em Am

Ne söylesek varmıyor doğru adrese

Em D

Onunkinden banane, onikiden vurmak şart değil

C B Em

Yeteriz biz bize