Hürriyet Podcast Yayınları Başladı

Türkiye ve Dünya gündemini Web’de Cepte Tablette hızlı ve güvenilir şekilde okuyucusuna ulaştıran Hürriyet, ilk podcast serisi "Hayatın İçinden" ile yayına başladı. Hürriyet Podcast yayınları Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ve Soundcloud üzerinden dinlenebilir.

Hayatın İçinden Bölüm 1: Avustralya Yangınları

Hayatın İçinden Serisi’nin ilk bölümünün konusu Avustralya yangınları ve yangınlar sebebiyle gündemimize oturan iklim krizi. 8 milyon hektar ormanın yok olduğu, binlerce insanın evsiz kaldığı ve milyonlarca canlının hayatını kaybettiği Avustralya yangınlarını Çevre Mühendisi ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Serkan Soyuer anlattı. Soyuer, Avustralya yangınları sonucu farkındalığın arttığı sorumsuz tüketim alışkanlıklarını ve kampanyaların önemini Hürriyet dinleyicileri için açıkladı.

Hayatın İçinden Bölüm 2: Plastik Tüketimi ve Geri Dönüşüm

Hayatın İçinden podcast serisinin ikinci bölümünün konusu ise plastik tüketimi. Sadece maddi kaybın yıllık 80-120 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Çevre Mühendisi ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Serkan Soyuer, tüketim bilincinden geri dönüşüme plastik tüketimi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Ülkemizi ve dünyamızı ilgilendiren önemli konular ve konuklar ile yayına devam edeceğiz. Hürriyet Hayatın İçinden Podcast serilerinde buluşalım.

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