Yarıyıl tatilinde çocuklar Beylikdüzü Migros AVM LEGO® Festivali’nde buluşuyor
Beylikdüzü Migros AVM, sömestr tatilinde çocuklar keyifle vakit geçirip, hayallerini gerçeğe dönüştürsün diye çok özel bir etkinlik düzenliyor. 17-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ve katılımın ücretsiz olduğu LEGO® Festivali’ne tüm çocuklar davetli…
Beylikdüzü Migros AVM, her zaman olduğu gibi sömestr tatilinde de çocukları unutmuyor ve onlar için çok keyifli bir etkinliğe imza atıyor. 17-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek LEGO® Festivali ile çocuklar hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, çocuklar LEGO® Friends ve LEGO® Starwars alanlarında doyasıya eğlenecek.
4 yaş ve üzeri Beylikdüzü Migros AVM ziyaretçilerinin katılabileceği etkinlikte, LEGO® Friends alanında çocuklar ev, bahçe veya Friends kızları için sahne tasarlama fırsatı bulacak. LEGO® Starwars alanında ise uzayın derinliklerine dalarak oyuncaklarla eğlencenin tadını çıkaracaklar. 12.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek LEGO® Festivali’nde ziyaretçiler LEGO® karakterleriyle fotoğraf da çektirebilecek. Bu keyifli etkinliği sakın kaçırmayın!
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