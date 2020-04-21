Vodafone FreeZone “napiim evdeyim” konserleri Chaby Han ile devam ediyor
Vodafone FreeZone’un her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanan “Napiim Evdeyim” online konserler serisinin ikinci konuğu Chaby Han olacak. Chaby Han, kardeşi Doyeb Han ile birlikte K-Pop söyleyecek.
Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlediği "Napiim Evdeyim" Konserleri’nin ikincisini Güney Koreli şarkıcı Chaby Han ile gerçekleştirecek. 21 Nisan Salı günü saat 22.00’da Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak online konserde, Chaby Han kardeşi Doyeb Han ile birlikte K-Pop söyleyecek. 45 dakikalık konser süresince toplam 6 parça seslendirecek olan Chaby ve Doyeb Han Kardeşler, keyifli sohbetleriyle de konsere renk katacak.
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