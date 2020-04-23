Miniklere özel ‘Evim ve Ailem’ resim yarışması
Filli Boya, boya ustalarının çocuklarına özel ‘Evim ve Ailem’ temalı bir resim yarışması düzenliyor. 16 Nisan 2020 tarihinde başvuruları başlayan resim yarışmasına; 3-6 yaş, 7-10 yaş arası, 10-15 yaş olmak üzere 3 farklı kategoride çocuklar katılabilecek. Jüri üyeleri tarafından her kategoriden seçilecek en iyi üç resim 6 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak ve kazanan çocuklar ödülün sahibi olacak.
Filli Boya, dünyamızı renklendiren çocukların yaratıcılıklarını özgürce yansıtacağı ‘Evim ve Ailem’ temalı bir resim yarışması düzenliyor. Yarışma, hem çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak hem de evde kaldığımız bu dönemde çocuklar için keyifli aktiviteler yaratmak amacıyla hayata geçiriliyor.
‘Evim ve Ailem’ resim yarışmasına başvurular 16 Nisan 2020 tarihinde başladı ve katılımcılar 4 Mayıs 2020 tarihine kadar resimlerini www.filliboya.com/evimveailem platformuna yükleyebilecekler.
3 -6 yaş , 7-10 yaş, 10-15 yaş grupları için oluşturulan kategorilerin her birinden 3 resim seçilerek her grubun 1.sine, 2.sine ve 3.süne hediye çeki verilecek.
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