Kentin meydanında küçüklere büyük eğlence!
Yarıyıl tatili boyunca çocuklara birbirinden keyifli eğlence alternatifleri sunan Kent Meydanı AVM'de Usta Çocuk Atölyeleri'nin ilki bugün gerçekleşti.
Ahşap Oyuncak Boyama Etkinliği'ne katılan çocuklar gönüllerince boyadı, doya doya eğlendi. Çocuklarının eğlencesine ortak olan aileler de etkinlikten memnun ayrıldı.
Yarıyıl tatili boyunca sürecek etkinliklerden bir diğeri olan Action Time Trambolin de çocukların favorileri arasında yer aldı.
Kent Meydanı AVM yarıyıl boyunca küçüklere büyük eğlence seçenekleri sunarken büyüklere de keyifle vakit geçirmeleri için zaman yaratıyor. Yarıyıl tatili boyunca sürecek etkinliklere Kent Meydanı AVM sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
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