MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Kentin meydanında küçüklere büyük eğlence!
GeriEtkinlikler Kentin meydanında küçüklere büyük eğlence!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Haber Giriş: 20.01.2020 - 17:47,Son Güncelleme:/

Kentin meydanında küçüklere büyük eğlence!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kentin meydanında küçüklere büyük eğlence!
Abone Olgoogle-news

Yarıyıl tatili boyunca çocuklara birbirinden keyifli eğlence alternatifleri sunan Kent Meydanı AVM'de Usta Çocuk Atölyeleri'nin ilki bugün gerçekleşti.

Ahşap Oyuncak Boyama Etkinliği'ne katılan çocuklar gönüllerince boyadı, doya doya eğlendi. Çocuklarının eğlencesine ortak olan aileler de etkinlikten memnun ayrıldı.

Yarıyıl tatili boyunca sürecek etkinliklerden bir diğeri olan Action Time Trambolin de çocukların favorileri arasında yer aldı.

Kent Meydanı AVM yarıyıl boyunca küçüklere büyük eğlence seçenekleri sunarken büyüklere de keyifle vakit geçirmeleri için zaman yaratıyor. Yarıyıl tatili boyunca sürecek etkinliklere Kent Meydanı AVM sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle