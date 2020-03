Evde hiç sıkılmadan vakit geçsin istiyorsanız…

İzolasyonda olduğumuz bu süreçte evde daha keyifli ve kaliteli vakit geçirebilmemiz için birkaç öneri;

-Ev temizliği yapabilir, dolap düzenleyebiliriz.

-Kitap okuyabilir, kitap tartışmaları yapabiliriz.

-Film İzleyebiliriz.

-Ailemizle birlikte kutu oyunları oynayabiliriz

-Sanatla ilgilenebilir, resim, boyama yapabiliriz.

-El işleriyle ilgilenebilir, örgü, dikiş yapabiliriz.

-Yazı yazabiliriz.

-Egzersiz yapabiliriz.

-Yoga ve meditasyon yapabiliriz.

-İnternette dünyaca ünlü müzeleri gezebiliriz. (The Louvre/Fransa, National Gallery of Art/ Amerika, British Museum/İngiltere, Dali Müzesi/İspanya, Vatikan Müzesi/İtalya, Ayasofya Müzesi/Türkiye…)

-Podcast dinleyebiliriz.

-Bahçe bakımı yapabilir, çiçek yetiştirebiliriz.

-Evcil hayvanımızla ilgilenebiliriz.

-Do it Yourself (kendin yap) projeleri yapabiliriz.

-Dua edebiliriz.