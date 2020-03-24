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Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:25,Son Güncelleme:/

Evde hiç sıkılmadan vakit geçsin istiyorsanız…

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Evde hiç sıkılmadan vakit geçsin istiyorsanız…
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“Soysal mesafe ile geçirmek zorunda olduğumuz ve çoğumuz için kaygı veren bu süreci fırsata çevirebiliriz” diyen Uzman Klinik Psikolog Nazan Cankılıç, evde nasıl vakit geçirebileceğimiz konusunda tavsiyeler paylaştı.

İzolasyonda olduğumuz bu süreçte evde daha keyifli ve kaliteli vakit geçirebilmemiz için birkaç öneri;

-Ev temizliği yapabilir, dolap düzenleyebiliriz.

-Kitap okuyabilir, kitap tartışmaları yapabiliriz.

-Film İzleyebiliriz.

-Ailemizle birlikte kutu oyunları oynayabiliriz

-Sanatla ilgilenebilir, resim, boyama yapabiliriz.

-El işleriyle ilgilenebilir, örgü, dikiş yapabiliriz.

-Yazı yazabiliriz.

-Egzersiz yapabiliriz.

-Yoga ve meditasyon yapabiliriz.

-İnternette dünyaca ünlü müzeleri gezebiliriz. (The Louvre/Fransa, National Gallery of Art/ Amerika, British Museum/İngiltere, Dali Müzesi/İspanya, Vatikan Müzesi/İtalya, Ayasofya Müzesi/Türkiye…)

-Podcast dinleyebiliriz.

-Bahçe bakımı yapabilir, çiçek yetiştirebiliriz.

-Evcil hayvanımızla ilgilenebiliriz.

-Do it Yourself (kendin yap) projeleri yapabiliriz.

-Dua edebiliriz.

Eşyalarınızı kolayca dezenfekte edin!
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