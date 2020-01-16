En keyifli tedavi yöntemi: Sinema terapi

‘Sinema’ deyince aklınıza sadece keyif ve patlamış mısır geliyorsa tamamen yanılıyorsunuz! Sinemanın sadece keyifli vakit geçirmemizde değil psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de oldukça etkisi var. Evet, yanlış duymadınız, belki de en keyifli terapi yönteminden bahsediyoruz: “Sinema Terapi!”

Sanatla Terapi Söyleşi serisinin ikincisi olan ‘Sinema Terapi’yi anlatacak olan Burak Çağlayan; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu, bireysel terapi alanında bilişsel-davranışçı ekolü ve sanat terapilerini benimsemiş ve 3 yıldır kliniğinde danışmanlık yapıyor. 'Kendi kendine yardım' konseptinde psikolojik bozukluklar ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında konuşmalar yapıyor.