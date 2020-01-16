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Haber Giriş: 16.01.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

En keyifli tedavi yöntemi: Sinema terapi

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En keyifli tedavi yöntemi: Sinema terapi
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sanat Tarihi Araştırmaları Derneği’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Küçükçekmece Belediyesi Söyleşiler Serisi’nde bu hafta sinema terapi konuşulacak! 16 Ocak 15.00’de Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde ücretsiz yapılacak etkinliğe davetlisiniz!

‘Sinema’ deyince aklınıza sadece keyif ve patlamış mısır geliyorsa tamamen yanılıyorsunuz! Sinemanın sadece keyifli vakit geçirmemizde değil psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de oldukça etkisi var. Evet, yanlış duymadınız, belki de en keyifli terapi yönteminden bahsediyoruz: “Sinema Terapi!”

Sanatla Terapi Söyleşi serisinin ikincisi olan ‘Sinema Terapi’yi anlatacak olan Burak Çağlayan; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu, bireysel terapi alanında bilişsel-davranışçı ekolü ve sanat terapilerini benimsemiş ve 3 yıldır kliniğinde danışmanlık yapıyor. 'Kendi kendine yardım' konseptinde psikolojik bozukluklar ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında konuşmalar yapıyor.

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