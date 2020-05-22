Çocuklar için zenginleştirilen arilarvarsa.org sitesi yepyeni oyun ve içeriklerle yayında

Balparmak ve TEMA Vakfı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2019’da hayata geçirilen “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi kapsamında hazırlanan eğitim içeriklerini dijital platforma taşıyarak arıların yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Proje içeriklerinde yer alan animasyon film, eğitime evlerden devam edilen bugünlerde EBA ilkokul eğitim programlarına katılan çocukların eğlenerek öğrenmesine katkı sağlıyor.

Geçen yıl Mayıs ayında TEMA Vakfı, Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi, ikinci yılında da arıların doğa ve insan yaşamındaki önemi, ekosisteme ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Projenin içerikleri 20 Mayıs’ta ücretsiz olarak herkesin erişimine açılacak

Proje kapsamında geliştirilen arilarvarsa.org web sitesinin çocuklar için hazırlanan bölümü bu yıl yenilendi. Türkiye’de arılarla ilgili çocuklara yönelik kapsamlı ve eğitici içeriklerin yer aldığı web sitesinde çocuklar; arılarla ilgili keyifle okuyacakları elektronik dergi, eğitici poster, animasyon film, evde yapabilecekleri etkinlik önerilerinin yanı sıra 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nden itibaren ‘Arılarla Macera’ isimli oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Pandemi sebebiyle evlerden devam edilen eğitime de destek vermeyi amaçlayan TEMA Vakfı ve Balparmak; hazırladıkları ‘Arılarla Macera’ isimli oyunla çocukları arıların dünyasını, yaşam alanlarını ve sevdikleri bitkileri eğlenerek öğrenmeye davet ediyor. Oyunda işçi arı karakteriyle yer alan oyuncular, belli bir süre içinde kovanda ve kovan dışında verilen görevleri yerine getirerek puan ve rozet kazanıyor.

Hedef 70 bin kişiye ulaşmak

İlkokullarda 2., 3. ve 4. sınıfa giden çocuklara 2 ders saati boyunca arıların yaşamına ve yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik farkındalık geliştirecek eğitimlerinin verildiği proje kapsamında geçen yıl, 30 ilde, 136 okulda, yaklaşık 5.290 çocuğa ulaşıldı. Bu yıl Ağrı, Bartın, Bayburt, Denizli, Düzce, Karaman, Kars, Kilis, Elazığ, Nevşehir, Sakarya ve Sinop’un da eklenmesiyle birlikte toplam 40 ilde uygulanan proje çerçevesinde; yıl sonuna kadar okul çalışmalarıyla 8.000 çocuğa daha ulaşılacak. İllerde kurulacak farkındalık stantlarının yanı sıra 15 ilde düzenlenecek Arıların İzinde Bisiklet Turları ve www.arilarvarsa.org adlı internet sitesiyle ulaşılan kişi sayısının artırılması planlanıyor. Saha etkinliği ve bisiklet turlarıyla 8 bin 500’ü çocuk olmak üzere 17 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Üç yıl sürecek proje sonunda 50 ilde, 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye erişilmesi amaçlanıyor.