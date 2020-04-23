Çocuklar barış ve sevgi dolu bir dünya istiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ya da bilinen adı ile Koronavirüs salgını, en az yetişkinler kadar çocukları da etkiledi. Risk grubu altında yer almasalar bile yaşanan süreçte alınan tedbirler baharın en güzel günlerinde özgürce oyun oynamak isteyen çocukları da sınırlandırdı.

1,5 milyar çocuk evlerinde



Bugün salgın sebebiyle dünya çapında 165 ülkede yaklaşık 1,5 milyar çocuk okula gidemiyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre 60 milyon öğretmen de çocuklar ve diğer herkes gibi evlerinde kalıyor. BM önderliğinde demeç veren uzmanlar, çocukların öncelikli ihtiyacının akademik eğitim olduğunu, ikinci ihtiyacın ise; duygusal destek olduğunu belirtiyor. Çocuklar hayatlarına evlerinde kalarak devam etse de en az yetişkinler kadar ümitli olmaya ihtiyaç duyuyor.

Tüm dünya çocukları 23 Nisan’da bir arada



Çocuklar Ülkesi KidZania, dünyanın dört bir yanındaki binlerce çocuk aracılığı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını renkli mesajlarla kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurduğu tarih olan 23 Nisan’ın üzerinden tam 100 yıl geçti. Eğlenerek öğrenme “edutainment” kavramının kurucusu olan KidZania da 22 ülke 29 şehirde bulunan KidZania’yı ziyaret eden çocuklar ile bayram coşkusunu paylaştı.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, Meksika’dan Katar’a, Güney Kore’den Brezilya’ya, Tayland’dan Türkiye’ye kadar KidZania’nın minik vatandaşlarını, fiziksel olarak bir arada olamasa da bayram coşkusunu doyasıya kutladıklarını söyledi. Timur; “Mesajlar arasında dikkatimizi en çok çeken çocukların barış ve sevgi dolu bir dünya istediklerini söylemesi oldu” ifadesini kullandı.