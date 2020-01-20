Çocuklar aşının yararlarını resimle anlatacaklar

İlk 3’e girenler ödüllendirilecek

Son başvuru tarihi 20 Şubat 2020 olan yarışmaya okul öncesi ve 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf çocukları katılabiliyor. Yarışmanın birincisi 1500 TL, ikincisi 1000 TL, üçüncüsü ise 500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca ilk 25’e giren eserler Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi’nde sergilenecek ve eser sahiplerine başarı belgesi verilecek.

Yarışmaya katılacak olanlar eserlerini Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Remzi Oğuz Arık Mh. Atatürk Blv. No:231/20 Çankaya / Ankara adresine kargo, posta yoluyla veya elden teslim edilebilecektir. Her yarışmacı eserinin üzerine adını, soyadını, yaşını, yaşadığı ili, okulunu, sınıfını, öğretmeninin adını soyadını ve telefon numarasını yazmalıdır.

Yarışmaya katılım koşulları

1. Yarışmacılar resimlerinde serbest teknik kullanabilirler.

2. Yarışmacılar 25x35 veya 35x50 cm ölçülerinde resim kağıdına yapılmış resimleriyle katılabilirler.

3. Her yarışmacı yarışmaya en fazla 2 adet resim ile katılabilir.

4. Yarışmaya katılacak resimler çocuklarımız tarafından yapılmalı ve başka eserlerden kopya alınmamalıdır.

5. Yarışmaya katılacak resimlere siyah paspartu yapılmalıdır.

6. Ekteki form düzeni resmin arka, sol üst kenarına yazılmalıdır.

7. Resimler en geç 14 Şubat 2020 tarihine kadar Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Remzi Oğuz Arık Mh. Atatürk Blv. No:231/20 Çankaya / Ankara adresine kargo, posta yoluyla veya elden teslim edilebilecektir (Not: Kargodan dolayı gecikmeler kabul edilmeyecektir. 14 Şubat’tan sonra ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.).

8. Yarışmaya katılacak eserler iade edilmeyecektir. Eserlerin telif hakkı eserin sahibine ait olacaktır. Eserlerin sahibinden izin alınmadan hiçbir şekilde basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

9. Kazanan eserlerin ödülleri Nisan 2020 tarihinde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği merkezinde düzenlenecek bir törenle verilecektir (ödül töreninin gün olarak tarihi daha sonra tüm okul ve ilgili yerlere duyurulacaktır.).

10. Resimler jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri üyeleri; Prof. Dr. Ateş KARA (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Ayper SOMER (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi) Doç. Dr. Fatma Nur ÖZ (SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları EAH), Ömür KURT (Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı), Prof. Dr. Cebrail ÖTGÜN (Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Doç. Dr. Serap EMMUNGİL (Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Prof. Dr. Meliha YILMAZ (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Doç. Dr. Meltem KATIRANCI (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)