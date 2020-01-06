Çocuk Klasiği Pinokyo Hisar Sahnesinde

Oyun, yaşlı marangoz Gepetto Usta ve ağaç kütüğünden yaptığı kukla Pinokyo’nun arkadaşlık hikayesini anlatıyor. Bir peri yardımıyla hareket edip konuşmaya başlayan Pinokyo’nun en büyük hayali gerçek bir çocuk olabilmek. Bunun için de dürüst ahlaklı çalışkan yardımsever ve fedakar olması gerekiyor. Ama Pinokyo eğlenceye ve oyuna kendini kaptırıyor ve gerçek macera böyle başlıyor. Cesur davranmayı, yardımseverliğin önemini, arkadaşlığın değerini, dürüst olmayı anlatan oyun, 100 yılı aşkın süredir çocuk klasikleri arasındaki yerini koruyor.