Babanızla izleyebileceğiniz en güzel filmler

Umudunu Kaybetme

Evine ve ailesine bakmaya çalışan ve maddi zorluklarla mücadele eden Chris Gardner'ın gerçek hayat hikayesini anlatan Umudunu Kaybetme, yayınlandığını dönemde Altın Küre ve Oscar Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Chris Gardner, çektiği zorluklara rağmen oğluna olan bütün sevgisiyle zorlukları aşmaya çalışır. Bu filmi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz.

Hayat Güzeldir

Asıl adı La Vita e belle film 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Filmin baş karakteri Guido, öğretmen olan Dora'ya aşık olur ve bütün engellere karşı evlenirler. Daha sonra da bir çocukları olur ve mutlu bir hayat sürerler. Fakat, 2. Dünya Savaşı başlar ve Guido, Yahudi olduğu için toplama kampına götürülür. Guido, oğluna toplama kampının sert yüzünü göstermemek için olanları ona oyun gibi göstermeye çalışır. 1997 yapımı film, En İyi Yabancı Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik dallarında Oscar ödülü kazandı.

Babam ve Oğlum

1980 yılınım 12 Eylül sabahında dünyaya gelen Deniz, doğum sırasında annesini kaybeder. Deniz ve babası Sadık, 7 yıl boyunca hiç görmediği dedesinin çiftliğine gider. Sadık uzun bir aradan sonra ilk defa babasını görür. Deniz de zamanla aileye alışır ama yaşanan bir olay herkesi etkiler. Çağan Irmak'ın beğenilen bu filmi çeşitli ödüller kazandı.

Baba

Mario Puzo’nun romanından uyarlanan Baba (Godfather), New York'ta yaşayan İtalyan mafya ailesini konu alıyor. Don Corleone, kızının düğününde oğlu Micheal ile barışır. Don Corleone'ye bir suikast düzenlenir ama kurtulur. Ailenin başına da Micheal ve abisi Sonny geçer. Fakat, New York'taki mafya aileleri arasında bir savaş başlar. Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrolde olduğu Baba serisi, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor.

Hayat Ağacı

Başrollerinden Brad Pitt, Sean Penn ve Jessica Chastain yer aldığı film 1950'li yıllarda bir ailenin en büyük oğlu olan Jack'in çocukluktan yetişkinlik dönemine geçisini anlatıyor. Bu süreçte Jack'in babasıyla olan ilikişinin anlatıldığı filmi mutlaka izlemelisiniz.