Anneler Günü’nü evde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz keyifli aktiviteler

Bir telefon ya da görüntülü arama annemizi mutlu etmek için yeterli. Hatta bu uzakları yakın eden görüşmelerde koronavirüs süreci sona erdiğinde birlikte yapacağınız şeyleri konuşup kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, anneler gününü evde keyifli bir şekilde kutlamanın tüyolarını verdi.

Sürpriz yapmak için kolları sıvayın

Anneler Günü sabahı çocuklar erkenden kalkar, büyük emekle hazırladıkları el yapımı hediyelerini sakladıkları yerden çıkarır ve annelerini uyandırmaya giderler. Bu hediye, annenin hayatında aldığı en güzel hediyedir. Babanın katkılarıyla kahvaltı sofrası hazırlanır, anneye sürpriz yapılır. Anne günün prensesi olur, şımartılır biraz. Gün boyu süren gizli kapaklı sürpriz hazırlıklar çocuğa da inanılmaz keyif verir.

Ailece mutfağa girin

Evde geçireceğimiz bu Anneler Günü’nde beraber mutfağa girmek çok eğlenceli olabilir. Anneler Günü pastasının hazırlık sürecine onu da dahil etmiş olmak çocuk için bambaşka bir motivasyon kaynağı. Annesi için bir şeyler yapabileceğini görmek onu çok mutlu edip özgüvenini pekiştireceği gibi el becerisini de geliştirecektir. Pastanızı hazırladıktan sonra keyifli müzikler eşliğinde hünerlerinizi evdekilerle paylaşabilir ve ailecek keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Beraber oyunlar oynayın

Ufak bir cümle tamamlama oyununa hazır olun. “Annemi seviyorum çünkü…” , “Benim annem…” Tüm aile bireyleri tek tek düşüncelerini dile getirebilir. Bu oyunda hem duygusal hem de komik anlar yaşanabilir. Bir artısı da çocuğunuzun duygularına ve aile hayatını algılayışına dair farkındalık kazandırmasıdır.

Evde hareketsiz kalan çocukları hareket etmeye teşvik eden saklambaç, yerden yüksek, sandalye kapmaca, yakalamaca gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Evdeki boş şişelerin içerisine farklı materyaller doldurarak onları birer müzik aletine dönüştürebilirsiniz. Bu enstrümanlar zil sesi ya da kazananın ilan edilmesi gibi amaçlarla kullanılabilir. Ailece oyun oynamak, hareket etmenin ve kahkahaların vereceği enerji hepinize iyi gelecektir.



Albümleri karıştırın, fotoğraflara bakın

Çocuğunuzla birlikte geçmiş yılların fotoğraflarına göz atıp anılarınızı canlandırabilirsiniz. Çocuklar bebeklik dönemi maceralarını annelerinden dinlemekten çok hoşlanır. Hatta belki bazı fotoğrafları ya da videoları rol yaparak yeniden yaşayabilirsiniz. Böylece siz de küçük bir nostalji yakalamış olursunuz.

Anne öpünce acılar geçer. Anne sarılınca dertler biter. Anne konuşunca fırtına diner. En saf, en sınırsız, en karşılıksız sevendir anne. Bu sene evlerimizde annelerimizden uzak olsak da her gün, her mesafeden hissettiğimiz sonsuz bir bağdır anne sevgisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.