Anneler Günü için hediye fikirleri

Parfüm

Kokular annelerin vazgeçilmezlerinden biri. Siz de annenize özellikle bahar ve yaz aylarında severek kullanabileceği çiçek kokulu bir parfüm alabilirsiniz.

Şal

Şık bir görünümün en önemli parçalarından biri de şal. Annenizin tarzına uygun bir fular veya şal tercih ederek güzel görünmesinin yanı sıra ona bir hatıra da vermiş olursunuz.

Ev için aksesuar

Anneniz dekorasyona meraklıysa ona şık bir çerçeve veya vazo hediye edebilirsiniz. Ayrıca, bir abajur veya renkli bir kırlent alarak hem annenizi mutlu edebilir hem de evini güzelleştirebilirsiniz.

Elektrikli mutfak aleti

Mutfakta birbirinden güzel yemekler hazırlayan annelerimiz için en önemli ihtiyaçlardan biri de elektrikli mutfak aletleri… Ona ihtiyacı olan ürünü hediye ederek güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.

Kitap

Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde, annenize ilgi çekici bir kitap alarak keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Çiçek

Anneniz çiçeklerden hoşlanıyorsa o gün sevdiği bir çiçeği alarak onu mutlu edebilirsiniz. Yanına Anneler Günü mesajı yazılı bir kart da iliştirdiğinizde şahane bir sürpriz olacak.