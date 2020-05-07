Anneler Günü hediyesinin niteliğinden çok duygunun yansıması önemli

Son günlerde karantina süreci ister aileyle birlikte ister aileden uzakta geçirilsin aile bağlarının daha da güçlenmesini sağladı. Detaylı düşünülmüş organizasyonların, değerli hediyelerin veya aylardır gerçekleştirilmesi hayal edilen etkinliklerin yerinin daha değerli, daha önemli duygulara bırakıldığının altını çizen Uzman Klinik Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Belki de hayatımızın yoğun koşturmacasından dolayı çok istesek de vakit ayıramadığımız sevdiklerimizin desteğine daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz” dedi.

Ona değerli olduğunu hissettirmek için…

Sosyal olarak izole yaşadığımız, eşyalardan çok duygularımıza odaklandığımız bugünlerde Anneler Günü’nün unutulmamasını vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Anneler Günü kutlanırken vereceğiniz hediyenin niteliğinden çok duygularınızın ve düşüncelerinizin annenize yansıması önemli. Annenize onu ne kadar sevdiğinizi, onun sizin için ne kadar değerli olduğunu hatırlatacak küçük özgün bir sürpriz hazırlamanız özellikle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde ona çok değerli hissettirecektir. Sürpriz hazırlayamasanız bile onu sevdiğinizi söylemek bile emin olun anneniz için çok değerlidir. Unutmamalıyız ki en güzel en kalıcı hediye içten duygularımızdır” dedi.

Anneler Günü için hediye önerileri

- Annenize güzel bir kahvaltı hazırlayıp güne mutlu başlamasını sağlayabilirsiniz. Önemli olan nokta yalnızca hazırlamak değil birlikte keyifli bir kahvaltı yapmaktır.

- Annenizin yaptığı rutin işleri, sorumlulukları bir günlüğüne devralabilirsiniz. Ne kadar becerikli olduğunuzun önemi yok. Bu özellikle küçük yaştaki çocukların empati kurmalarına destek olacaktır.

- Annenize duygularınızı anlatan bir yazı, hatta bir defter hazırlayabilirsiniz. Her ne kadar günlük yaşamda annenize onun hakkında düşüncelerinizi aktarsanız da bunu yazıya dökerek kalıcı hale getirmeniz güzel bir hediye olacaktır.

- Annenize evin en güzel köşesi için bir süs veya bir resim hazırlayabilirsiniz. Bunu annenizin baş harfi ile yapabilirsiniz. Sevdiği ve eskiyen bir eşyasını onarabilir, yenileyebilirsiniz.

- Evde, annenizin en çok vakit geçirdiği odaya, onu sevdiğinizi hatırlatan, duygularınızı içeren bir yazı hazırlayıp sürekli görebileceği bir yere koyabilirsiniz. Mutlu bir anınıza ait bir fotoğrafınızla bir magnet hazırlayabilir veya güzel bir fotoğrafınızı çerçeveletip annenize hediye edebilirsiniz.

- Çocuklar el veya ayak baskısı yapabilir ve sonrasında renklendirebilirler veya annelerine renkli kalemlerle duygularını anlatan resimler hazırlayabilirler. Yıllar boyunca saklanacak çok değerli bir hediye olacaktır.