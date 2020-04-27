23 Nisan’ın 100. yılı dünya çocuklarının renkleriyle kutlandı!

Flormar, 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir video hazırladı. 6 kıta ve 110 ülkeye yayılmış Flormar ailesinin çocuklarından ülke bayraklarını ve umudu simgeleyen gök kuşağının yer aldığı bir resim yapmalarını, ardından da bu resimlerle beraber fotoğraf paylaşmalarını istendi. Finlandiya, Gürcistan, Hindistan, Ekvator, Meksika gibi farklı ülkelerden 280 tane fotoğraf geldi ve çocukların bu birbirinden renkli ve umut dolu fotoğrafları özel bir video haline getirildi. Bu anlamlı proje için resim yaparak yollayan her çocuğa özel sürprizler de hazırlandı.

Ata’mızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan’ın 100. yılında yaşanan coşkulu kutlamayla Flormar, bu önemli günü kutlamanın onurunu yaşıyor.