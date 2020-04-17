23 Nisan bilgi yarışması katılım koşulları

1. “23 Nisan bilgi yarışması”, 20.04.2020 saat 11.00'da başlayıp 23.04.2020 saat 17:00'da sona erecektir.

2. 18 yaş altı kullanıcılar yarışmaya katılamaz.

3. Bir kişi yarışmaya birden çok kez katılabilir, bir kişi birden fazla hediye kazanamaz.

4. Hürriyet kampanya boyunca, oluşturulan uygunsuz içeriği iptal etme hakkını elinde tutar.

5. Yarışmaya katılan herkes, bu kuralların onaylandığına dair ayrı bir işlem yapmasa bile bu şartları kabul etmiş sayılır.

6. Katılımlarda ad, soyad veya adres bilgisi eksik olanlara hediye hakkı verilmeyecektir.

7. İstenen adres ve telefon bilgilerini 24.04.2020 18.00’a kadar ulaştırmayan kişiler ödül kazanamaz.

8. Katılım şartları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Katılıma ait koşullarda belirlenmeyen diğer tüm hususlarda karar yetkisi, münhasıran Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye aittir.

9. Kazananlara gönderilecek hediye setinin içinde aşağıdaki ürünler yer alacaktır.

Dokun oyna öğren seti araçlar-hayvanlar

Çocuk klasikleri 10 çeşit

Çocuklar için ilginç bilgiler seti

Anıtkabir 3-d maket

3 boyutlu karton maket oyuncaklar seti

Boyama karton araba

10. Talihliler ödüllerini nakit karşılığı talep edemez, kazandığı ödülü değiştiremez, hakkını devredemez ve satamaz. Toplam 5 kişi ödül kazanacaktır.

11. Hürriyet önceden belirtmeksizin kampanyayı durdurma ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

12. İşbu yarışma içeriğinin tüm hakları münhasıran Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’ye aittir.

13. 23 Nisan Bilgi yarışması, en kısa zamanda en çok çok doğru cevabın verileceği bir kurguya dayalıdır ve kazananlar sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.

14. Kazananlar ile telefon ya da e-mail yoluyla irtibata geçilecek ve hediye gönderimleri Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye ait olacaktır.