İster çalışma odası ister spor... Evinizin boş odasını böyle değerlendirin

Evinizin boş bir odası varsa, kendinizi şanslı insanlardan sayabilirsiniz. Çünkü çoğumuz evlerimize bile sığamıyorken, dilediğiniz gibi dekore edebileceğiniz, hobilerinizi ya da ihtiyacınıza yönelik çözümleri kolaylıkla uygulayabileceğiniz sınırsız bir alanınız var demektir.

Evde vakit geçirdiğimiz sürede hobilerimizin varlığına ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Kendimizle baş başa kaldığımız bu zamanda neleri yapmaktan keyif alıyoruz? Bunu deneyimleyebiliriz.

Boş olan odamızın, evimizdeki konumu da önem teşkil eder. Odamız cadde cephesinde mi yoksa daha sakin bir konumda mı kalıyor? Bunu tespit etmeliyiz. Çünkü; işlerinizi evden yürütebiliyorsanız ve henüz bir çalışma odanız yoksa ve bu boş odanız da gürültüden uzak sizi bekliyorsa, tek yapmanız gereken çalışma odası için ihtiyaç listesi belirlemek. Bunun için kompleks bir yapıya ya da ağır olan fazla eşyalara gerek yok. Gerekli olan; işinizin dinamiğine uygun seçeceğiniz bir masa, dosyalarınızı depolamak için kullanacağınız çekmeceli bir dolap ve yeteri kadar aydınlatma. Çalışma odası olarak kullanacağınız mekanın gün ışığı alması çok önemlidir. Eğer odanız karanlık bir bölgede kalıyorsa göz yormayan ve dolaylı aydınlatma tercih etmelisiniz.

Sessiz bir odaya ihtiyaç duyan diğer bir seçeneğimiz ise yoga ve meditasyon odasıdır. Dış dünyayla bağlantımızı biraz olsun kesip, odaklanmamız için bu sessiz ortama ihtiyacımız var sanırım. Bununla beraber, bu odayı spor odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Çocuklu aileler ya da eve bir sebeple bağlı olanlarımız, her zaman spor yapmaya gidemedikleri için evlerinde böyle bir değerlendirme onlar için hayat kurtaracaktır.

Hobilerimiz için gerekli deneyimlemeyi yaptıktan sonra en çok keyif aldığımız bir hobi odası için harekete geçebiliriz. Gerekli olanlar ise genişçe bir masa, hobilerinizi gerçekleştirirken kullanacağınız, ihtiyaç duyacağınız materyalleri depolamak için her boyutta saklama kutuları ve çekmeceli dolaplar. Belki de bir mantar pano veya yazı tahtası...

Keyifli gelebilecek diğer bir seçenek ise; sinema odası... Fakat öncesinde bu sinema odası için bir ses yalıtımı yapmamız gerekebilir. Dışarıya rahatsızlık verilebileceği gibi odanın dışarıdan alacağı seslerde sizin için rahatsız edici olabilir. Eğer müzik yapmıyor ve sadece sinema odası olarak kullanacaksanız izolasyon süngeri ile silikon tabancası sizin için yeterli olacaktır. Piyasadan sipariş ettiğiniz süngerleri evde kendiniz kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Kimileri yumurta kartonlarının işe yaradığını söyler. Fakat bunlar sesi emmez sadece akustiği amatörce kontrol ettiğine inanılır. Ayrıca bu odanın pencereleri izole edilmeli ve kalın koyu renk fon perdeleri tercih edilmelidir. Zeminde ise; uzun ve sık iplikli bir halı kullanırsanız çok az da olsa sesin emilmesine katkı sağlayabilirsiniz.

"Evimin ihtiyacına yönelik bir şey yapmak istiyorum" derseniz; bu boş odanızı çamaşır odası yapabilirsiniz. Genelde çamaşır makinelerini banyolarımıza sığdırmakta zorluk çekeriz. Böyle bir oda da çamaşır makinesi ve belki bir kurutma makinesine de yer bulup kıyafetlerinizi buradan ütülü nizamlı bir şekilde çıkabilirsiniz. Gereken tek şey, ütünüzü ve ütülediğiniz kıyafetleri depolamak, asmak için gerekli düzeneği sağlamak. Belki bu odanın hacmi size aynı zamanda bir giyinme odasını da beraberinde getirir. Odanın bir bölümünü kendinize giyinme odası olarak tasarlayabilirsiniz. Tabii ki, aydınlatmasının ve oda renginin buna göre olması önemlidir. Genelde giyinme odası için duvar rengi olarak nötr renkler kullanılmalı. Ayrıca, giysilerimizin tonunu, kıyafetlerimizin renklerini daha iyi algılayabilmemiz için de gün ışığı gerekmektedir.

Son olarak, bu odayı çocuklarınızla birlikte geçirebileceğiniz oyun odası olarak da dekore edebilirsiniz. Duvarlarına özgürce resim yapabileceği, yeni hayal dünyalarına açılan kapıları çizebileceği, keyifli aile oyunları oynayabileceği özel bir alan oluşturabilirsiniz. Çok eşyaya gerek yok hatta rahatça hareket edebilecekleri yeterli alanlar açılmalı. Belki duvarın birini, tırmanma duvarı olarak kurgulayabilir zemin için ise; düşüp kendilerini yaralamayacakları yumuşak minderlerle kaplayabilirsiniz. Ya da çocuklarınızın dışarıda bisiklet sürebileceği alanları yoksa bisiklet kiti ile animasyonlu bisiklet sürüş aktivitelerini bu odada sağlayabilirsiniz.