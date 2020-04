Evde çalışanlar için ilham veren Feng Shui dekorasyon önerileri

Feng Shui’nin kelime anlamı rüzgar ve su demektir. Rüzgar ve su evrende enerjiyi taşıyan ve dengeleyen iki büyük güçtür. Enerji rüzgar ile dağılır, su ile durulur. Feng Shui’ye göre bu enerji ne kadar dengeli ve iyi bir düzeyde olursa, hayatlarımız da o kadar dengede ve iyi olur. Mekanlarımızda doğru Feng Shui uygulamaları, bedenimiz de ise "dört sütun analizi", Çin tıbbı gibi uygulamalarla bu 5 element dengesini sağlamamız mümkündür.

Feng Shui sisteminde her mekanın yapılış tarihi, luopan pusula ile ölçümü ve mimari planına göre belirlenen uçan yıldız haritası mevcuttur. Çin’de her 20 yıllık dönem bir periyodu oluşturmakta ve her periyot bir rakamla temsil edilmektedir. İçinde bulunduğumuz periyoda göre uçan yıldızların iyi ve kötü anlamları bulunur. Çıkarılan haritaya göre iyi yıldızların etkisini arttıracak, kötü yıldızların etkisini azaltacak elementler kullanılarak 5 element dengesi sağlanır.

Evde çalışan kişilerin çoğunluğunun şikayeti odaklanamamak ve verimli olamamaktır. Çalışma alanlarımızda Feng Shui’ye göre yapacağımız düzenlemeler ile daha verimli ve başarılı olmamızı sağlayabiliriz.

Peki, çalışma alanımız için yer seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?



Ev içinde konumlandıracağımız alanı belirlerken dikkat etmemiz gereken en önemli konu, çalışma alanımıza dışarıdan bir misafir, müşteri alacak mıyız? onu belirlememiz. Eğer çalışma alanımızda misafir ağırlamak, görüşmeler yapmak durumundaysak evin giriş alanlarına yakın bir alanda konumlandırmamız doğru olacaktır. Dışarıdan birisinin çalışma alanımıza ulaşmasına gerek yoksa, o zaman daha iyi odaklanabilmek için evin giriş alanlarından uzakta bir alan seçmemiz daha doğru olacaktır.

Yatak odası içerisinde bir çalışma alanı oluşturmak çok doğru değildir. Yatak odası ilişki yönünün güçlendirilmesi gereken bir alandır. Bu alana işle ilgili bir konuyu getirmek partnerimizle iletişim sorunlarına yol açabilir ya da bir partner bulmamızda zorlanmamızı sağlayabilir. Eğer başka bir alanda çalışma alanı oluşturma şansınız yok ise yatak alanı ile çalışma alanını seperatör, perde gibi bir bölücü ile ayırmanızı öneririm.

Çalışma alanının konumlandırılacağı yerin uçan yıldız haritasına göre iyi bir uçan yıldız alanına bakan şekilde olması işimizin daha bereketli olmasını sağlayacaktır. Örneğin 8 bereket yıldızı ya da 1 akademik başarı yıldızına bakacak şekilde konumlandırılmış bir masa, işlerimize bereket getirirken, 5 kaza bela yıldızı ya da 2 hastalık yıldızına bakacak şekilde konumlanmış bir masa, işlerimizde sıkıntılara, çalışırken odaklanamamaya, hastalıklara yol açabilir.

Eğer mekanın uçan yıldız haritasını bilmiyorsak, çalışma alanımızın kua numaramıza göre iyi bir yöne bakacak şekilde olması ya da içinde bulunduğumuz senenin iyi yönlerine bakacak şekilde olmasını tercih edebiliriz. 2020 yılının bereket yönleri kuzey batı ve batı, akademik başarı yönü ise kuzey doğudur. Bu sene bu yönleri kullanabiliriz. Aynı zamanda senenin olumsuz yönlerine bakmamaya da özen göstermemiz gerekmektedir. 2020 senesi boyunca doğu yönünde kaza bela yıldızı, güney yönünde ise hastalık yıldızı mevcut. Bu yönler kua numaramıza göre iyi yönlerimiz olsa da masamızı bu yönlere bakacak şekilde konumlandırmamanızı öneririm

Çalışma alanında kullanacağımız malzeme ve renk seçimini neye göre yapmalıyız?

Feng shui 5 element sisteminde her elementin temsil ettiği renkler ve malzemeler bulunmakta. Çalışma alanımızdaki malzeme ve renk seçimi için bulunduğu alanın uçan yıldız haritasını incelememiz gerekir. Yanlış kullanacağımız her renk ya da malzeme bizi olumsuz bir etki içerisine sokabilir.

Çalışma masamızda sırtımızın bir duvara yaslanmış olması ve masamızda pencere ve kapıyı görecek şekilde oturuyor olmamız önemlidir. Arkamızda bir duvar yoksa, kapıyı pencereyi göremiyorsak ya da arkamızda bir pencere varsa bu odaklanma sorunları yaratabilir. Sırtımızı bir duvara yaslayamıyorsak arkamıza bir kitaplık, seperatör gibi bir yükselti koyabiliriz. Bir yükselti koyma şansımız yok ise masamıza, arkamızı görecek bir küçük ayna koyabiliriz.

Çalışma alanımızın etrafı bizi nasıl etkiliyor ?



Masamızın etrafındaki objelere, binalara da mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Örneğin baktığımız pencereden neler görüyoruz? Hastane, karakol, trafo, inşaat gibi olumsuzluk veren bir bina var ise onların olumsuzluğunu çekmemek için bu yöne bakan evimizin dış cephesine bir bagua aynası koyabiliriz. Etrafınızda size negatiflik veren bir obje varsa asla tutmayın!

Dağınıklıklardan kurtulun! Bunu yalnızca masanız ya da odanız için değil bilgisayarınızın masaüstünde bulunan dosyalarınız için de uygulayın.

Çalışmaya başlamadan önce tütsü, ses çanı ile mekanı arındırın. Bunları yapma şansınız yok ise sevdiğiniz bir müziği de açabilirsiniz.

2020 senesi boyunca Çin Astrolojisi Dört Sütun Analizine göre hiç ateş bulunmamakta. Ateş mutluluğu, neşeyi simgeleyen elementtir. Evlerimize ateş çekmek için panjurları, kepenkleri açıp güneşi evlerimize almalıyız.