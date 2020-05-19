Çocuk odasında hangi renkler kullanılmalı? İşte öneriler...

Ailemizin en minik üyesi aramıza katılmaya haber verdiği anda, onunla ilgili planlar yaparız. İsminin ne olacağını düşünür, nasıl bir odada büyüyeceğini hayal ederiz. Huzurlu geceleri geçirebileceği, keyifli oyunlar oynayabileceği bir odası olsun isteriz.

Çocuk odası hazırlarken ilk yapacağımız şey ne olmalıdır?

Onun psikolojisini ve gelişimini yakından etkileyecek olan duvar renginin ne renk olacağını karar vermektir. Bu renge karar verirken cinsiyetçi bir öngörüyle yaklaşırsanız eğer, daha çocuğunuz doğmadan ona toplumdaki yerini ve statüsünü göstermiş olacaksınız. Her bir rengin insan üzerinde etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir yüzdelik dilimi kapsar.

Çocuklarımız biz daha farkında olmadan, çok hızlı büyüdüklerinden odalarının rengini nötr renkler kullanarak hazırlamakta fayda var. Çünkü büyüdükçe istekleri ve zevkleri değişecektir. Sürekli duvar boyatmaktansa, duvarları; dediğimiz gibi nötr renklere boyayıp üzerine gelen objeleri, çerçeveleri veya ufak tefek tekstil ürünlerini güçlü ve canlı renklerden seçip değiştirebiliriz. Böylelikle çocuğunuz için değişmesi zor olmayan sürekli zamana ayak uyduran renkte bir oda yaratmış olursunuz.

Peki, hangi renkler tercih edilmeli?

Elbette istediğimiz renklerden duvar rengi seçebiliriz. Fakat, bunu nötr renklerle kombin yaparak gerçekleştirmeliyiz. Aksi halde çocuğumuzun biraz duygu geçişlerine doğrudan etki etmiş olabiliriz. Örneğin; kırmızı duvar renginde karar kıldık. Kırmızıyı yoğun bir şekilde kullanırsak, çocuklar kendilerini gergin ve agresif hissedebilirler. Çünkü kırmızı renk; kalp atışını ve solunumu hızlandırır. Bunun için kırmızıyı gri tonlarıyla kırmak, beyaz veya ekru renkler ile yumuşatmak gerekebilir.

Yeşil duvar rengi ise; sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Güven verir. Çünkü doğayı temsil eder. Ferah, sağlık, iyileşme gibi kavramların karşılığı olan yeşil, çocuklarda konsantrasyon sağlar, gerginliği azaltır.

Mavi renk, endişe ve saldırganlık duygularını azaltır. Huzur verir sakinleştirir, özgürlüğü temsil eder. Çünkü kırmızı rengin aksine, mavi; kan basıncını ve nabzı düşürür vücudu rahatlatır. Genelde mavinin açık tonları, beyaz renk ile çocuk odalarında vazgeçilmez bir renk olmuştur.

Pembe renk, özellikle kız çocukları olan ailelerin ve kızlarının tercih ettiği bir renktir. Çünkü pembe renk masumiyeti ve mutluluğu temsil eder. Sakinleştirici etkisi vardır. Tabi, bu rengi tercih ederken ileride masalsı bir yaşam sürmek isteyen minik prenseslerimizin şimdiden toz pembe hayalleri olacağından eminim.

Gri çocuk odası; biraz yalnızlık ve kasvetli hissi uyandırabilir. Fakat; bu rengi canlı ve sıcak renklerle, örneğin; mavi veya koyu turuncu ya da bejin her tonuyla bir araya getirebilirsiniz. Uzmanlar ayrıca, gri rengin duygu ve düşünceleri geliştirdiğini söylerler. Yani çocuğunuz, o odadan yazar veya şair olarak çıkabilir.

Sarı duvar rengi; canlıdır, eğlencelidir, enerjiktir fakat sarının parlak tonları ve sarının yoğun kullanımı çocukları zaman geçtikçe huzursuz edebilir. Bu rengi, toprak tonlarıyla veya gri renk ile karıştırabilirsiniz. Duvardaki çerçevelerle ya da zemindeki bir halıyla sarıyı dizginleyebilirsiniz.

Bir duvarı beyaz renk yaparak çocuğunuzun hayal gücüne bırakın

Çocuklarınız büyürken onların gelişimine eğlenceli bir katkıda bulunmak isterseniz, seçtiğiniz duvar renginin yanı sıra bir duvarı beyaz renk yapın ve bu alanı çocuğunuzun hayal gücüne bırakın. O duvara istediği şekilde anlam yükleyebilir, resimler çizerek kendini geliştirebilir. Böylelikle, siz de hayal dünyasındaki çizgilere şahit olma keyfine erişebilirsiniz. Daha sonra, bu duvarı o büyüdükçe yeni hayallere yelken açması için boyatabilirsiniz.

Çocukların rengi doğru olarak algılayabilmeleri için aydınlatma ve duvar rengi birbirinden bağımsız olarak düşünülmemelidir. Örneğin, mavi duvar rengi olan bir çocuk odasında, sıcak sarı ile aydınlatma yapıldığında duvar yeşil görünecektir, ya da soğuk beyaz ışıkla aydınlatma yapıldığında mavi rengin tonlarında farklılık olacaktır.

Çocuk odalarında kullandığımız renkler ne kadar çok olursa, çocuklarımızda algısal güçlüğe, dikkat bozukluğuna, karmaşaya sebep olur. Renk sayısının sınırlı tutulması, düzenin daha anlamlı ve sakin bir ortam olarak kalmasını sağlayacaktır.