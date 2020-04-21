Bu öneriler evinize farklı bir hava katacak

Gündemimizde var olan ve uymamız gereken evde kal mottosu, belki de biraz olsun bakış açımızı yaşadığımız alana çeviriyor. Bunu keyifli bir fırsata çevirmek ise bizim elimizde.

Evimiz de artık, daha çok vakit geçirdiğimizden, birçok şeyin farkına varıyoruz. Belki evimizdeki birkaç uyumsuz detayın artık gözümüze çarpmasından ya da dekorasyonumuzda değişiklik istediğimizden, belki de içimizi ferahlatacak birkaç dokunuş arayışımızdan… Ufak değişikliklere ilk baktığınız yerden başlayalım, böylesi daha kolay olacaktır.

Bu sefer doğayı kollarınıza siz alın

İlkbaharın gelmesiyle, kendimizi doğanın kollarına bırakamadığımızdan bir kez olsun doğayı siz kollarınıza alın. Ve evinizde gözünüzün hoş gelebileceği bir yerde 90’lı yılların modası olan 'urban jungle' trendini yaşatın. Büyük yapraklı, bakımı kolay, gölgede yaşayabilen salon bitkilerinden bir mekan yaratın. Eğer zeminde yeteri kadar bir alanınız yoksa veya sevimli minik patili dostlarımızın onları rahat bırakamayacağını düşünüyorsanız, bitkileri jüt ipi ile tavandan sarkıtabilirsiniz. Ayrıca kitaplığınız da onlar için yer açabilir ve yeşil bir kütüphane elde edebilirsiniz. Eğer bunların hiçbirini yapamadıysanız, diğer bir alternatif ise; mevcutta asılı duran tablolarınızı bir süre dinlendirip bu tabloların yerine yeşil yapraklı bitkileri çerçeveler halinde duvarınıza asabilirsiniz. Bunların yanı sıra geniş yapraklı, kendinizi tropikal yağmur ormanlarında gibi hissettiren duvar kağıtlarından birini seçip, evinizin duvarına uygulayabilirsiniz. Hem uygulaması kolay hem de masrafsız olacaktır. Uygulama yapacağınız duvar mümkünse televizyon duvarı veya kitaplık duvarı gibi kalabalık eşyaların bulunduğu alanlar olmamalıdır.



Evinizin mevcutta bitkileri var ise boş bir vakitte kalın jüt ipinden ya da çuval ipi de diyebilirsiniz, saksılarınıza giydirme yapabilirsiniz. Hem evinize ayrı bir hava katacak hem de yeşil ile uyumuna bayılacaksınız. Bunu yaparken eğlenceli zaman geçireceğinizden emin olabilirsiniz.

Tekstil kısmında ufak değişiklikler evinizin atmosferini değiştirebilir

Bitkilerle aram iyi değildir diyorsanız; evinizin tekstil kısmında ufak değişiklikler belki size uygun olabilir. Yazın gelmesiyle, hem ruhumuzu hem bedenimizi canlı tutacak renklere yer açabiliriz. Koltuk kumaşlarınız, koltuk minderleriniz, koltuk şalınız, perdeleriniz, kırlentleriniz, bunların herhangi birinde bile ufak bir değişikliğe gitmeniz evinizin atmosferini değiştirecektir.

Koltuk kumaşı değişimini tüm koltuklarınızda değil de sadece berjerlerde uygulayabilirsiniz ya da evinizde kitap okuma koltuğu, dinlenme koltuğu gibi size özel bir oturma alanınız var ise bu değişikliği burada da uygulayabilirsiniz. Ayrıca yaz mevsiminin renk kartelasından, içinizi ısıtacak bir renk seçip konseptinize uygun olarak kırlentlerinizi değişime hazırlayabilirsiniz.

Peki, ya mutfaklar...



Evimizin mutfak kısmında ufak değişiklikler yapmaya ne dersiniz peki? Mutfak dolaplarımız, kapaklarımız ya da mutfak kapımız, bazen gözümüze yeterince iyi görünmeyebilir. Evde kendimiz bu değişikliği, istediğimiz yüzeye kara tahta folyosu uygulayarak sağlayabiliriz. Hem menümüzü yazacak bir alanımız olacak hem de mutfağa ayrı bir hava katacaktır. Bu folyo uygulamasını yaparken, uygulama yapılacak yüzeyin temiz olmasına ve yapıştırırken hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmelidir.

Duvarlara da bir dokunuş şart



Bulunduğumuz mekandaki duvarlara da bir dokunuş şart. Bunun uygulaması çok pratik ve yapımı da oldukça keyifli bir önerim var. Eviniz de bitmiş havlu kağıtların rulolarını atmayın ve bunlarla duvarınızı süsleyecek küçük objeler yapmaya hazır olun. Rulolarınızı istediğiniz kalınlıkta keserek içi boş dairesel çerçeveler elde edin. Sonra istediğiniz renk ve desendeki kağıtlarınızı ya da kumaşları aynı ölçüde dairesel biçimde kesin ve rulonuzun bir yüzünü kaplayın. Bu işlemi ne kadar küçük çerçeve elde etmek istiyorsanız tekrarlayın. Şimdi ise yapmanız gereken tek şey; sadece bu kombine yakışacak bir duvar bulmak.



Yeşilin güzelliği size eşlik etsin



Diğer bir seçeneğimiz, evimiz şayet merdivenli ise bu iki katı birbirine bağlayan köprüde çok güzel detaylar elde edebilirsiniz. Merdiven basamaklarına, kullanmadığınız cam kavanozların içine birkaç taş ve su koyup üzerinde yanan küçük bir mum yüzdürebilirsiniz. Bu sizi her daim sakinleştirecektir. Dilerseniz, bu basamakların duvarlarında bir klips yardımıyla tutturulmuş, kullanmadığınız cam şişelerden saksı elde ederek yeşilin güzelliği size her yerde tüm şeffaflığıyla eşlik edebilir.





Bitkilerle balkonunuzda kış bahçesi oluşturabilirsiniz



Son olarak, ister açık balkon ister kapalı balkon olsun, zemininde kolaylıkla çim halı uygulaması yapabilirsiniz. Temizliği kolay, süpürülebilir bir çim halıdan bahsediyoruz. Bu uygulama hem mekanı daha geniş gösterecek hem de bir kış bahçesine sahipmiş hissi uyandıracaktır. Çim halının üzerine irili ufaklı saksılarda bitkiler ve objeler ile detaylandırdığınız zaman da ayrılmak istemeyeceğiniz bir kış bahçesi oluşturmuş olacaksınız. Dışarı çıkıp kucaklaşamadığımız doğanın, bir parçasını yeşil rengi ve güneşin renkleri ile evinizde misafir etmek herkese iyi gelecektir.











