Baharın enerjisini evinize de yansıtabilirsiniz

Bahar dışarıda bir yerlerdeyse neden evimize de uğramasın dediğinizi duyar gibiyim.

Öncelikli olarak, baharın renklerini evimize davet etmeli, kışın zorunlu kıldığı kalın, koyu, ağır örtülerden, perdelerden arınmaya çalışmalıyız. Nevresimlerimizi, koltuk örtülerimizi veya minderlerimizi doğal desenlerle tanıştırabiliriz. Bahar denilince ilk akla gelen tomurcuklanan çiçekler, yeşillenen dallar. Bu desenleri; yaşadığımız mekanda kullanılan diğer mobilyaların rengi, duvar rengimiz, eşyalarımızın renkleri nötr ise; canlandırmak için kullanabiliriz. Örneğin; limon sarısı, sarının her bir tonu, güneşi anımsattığından perdelerimizde bu rengi tercih edebiliriz ya da yatak odamızdaki nevresimlerimizde soft, pastel renkleri barındıran doğal desenler seçebiliriz.

Küçük bir ayrıntı; floral desenler, klasik mobilyalar ile kombinlenince nostaljik bir hava yarattığını göz ardı etmemek gerek. Modern ve minimalist mobilyalarla kombinlendiğinde ise eklektik bir tarz yaratır.

Ferah mekanlar yaratın

Yer değişikliği de dekorasyona büyük ölçüde katkı sağlayan bir eylemdir. Çünkü daha önce fark edemediğiniz ferah mekanlar yaratabilirsiniz. Örneğin, kış boyunca pencere kenarından uzak duran yatağınızı cam kenarına alarak gün ışığını tüm çıplaklığıyla görme imkanına erişebilirsiniz.

Diğer bir değişim, duvar rengimizi soft ve pastel tonlarla beraber canlı ve enerjik renklerden seçebiliriz. Örneğin; bir duvarı tamamen ilkbaharın havasını yansıtacak bir renk seçip, üzerine farklı, uygulaması ve temizlenmesi kolay stickerlarla kendi baharınızı yaşatabilirsiniz. Doğa desenlerini içinde barındıran canlı duvar kağıtlarıyla bir duvarınızı kaplayabilirsiniz. Bu kullandığınız duvar rengini ya da duvar kağıdı uygulamasını seçeceğiniz tablolarla uyum yakalayabilecek bir konsept oluşturabilirsiniz.

Peki evinizin ıslak hacimlerinde ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz?

Banyonuzu yenileyecekseniz eğer ilkbahar bunun için tam zamanıdır. Çiçek desenli ya da doğal taş desenli çanak lavabolar banyonuzda doğal bir yaşamı ifade edecek çevreye koyduğunuz birkaç yeşil saksı bitkisi ve kullandığınız canlı renklerdeki havlular ile de bu ifadeyi güçlendireceksiniz. Mutfağınız da ise, dolaplarınız genelde düz beyaz, ekru ve bej tonlarında ise; küçük bir mutfak pencereniz bile olsa ona, bahar dallarından esintilerle şirin bir perde yapabilirsiniz. Kullandığınız plastik saklama kaplarından bir süreliğine vazgeçip cam saklama kapları, cam kavanozlar ve renkli cam vazolar kullanabilirsiniz.



2020 yılının dekorasyondaki moda rengi ‘’klasik mavi’’ olarak açıklandı. 2019’ da moda olan adaçayı yeşili ise; hala trend olmaya devam edecek. Bu yüzden, yaşadığımız mekanlarda bu renklerle de bir değişim yapabilir, belki suyun rengini, doğanın parçası olan denizi hatırlatan bu rengi mobilyalarımızda uygulayabiliriz. Mavi beyazı kullanıp Kiklad evlerindeki renk çağrışımını yakalayabiliriz. Dikey şeklinde konumlanan sandal tarzındaki kitaplığı duvarımıza asabilir, çıpa desenli resimleri çerçeveletebiliriz. Mobilyalarımızdaki renk değişimlerini ise; sadece tek bir berjerde veya kırlentlerimizde uygulayabiliriz.

Canlı renklerle ile bahara bir gönderme yapın

Malzeme olarak söyleyebileceğimiz değişim; mobilyalarımızda ‘’ahşap’’, bahar trendini yakalamak için çok sık kullanılan bir malzemedir. Çünkü ahşap doğaldır, doğadan bir malzemedir. Ahşap bir televizyon ünitesi, sehpa ya da dinamik bir kitaplık. Bu mobilyaları isterseniz olduğu gibi bırakabilir, isterseniz canlı bir renk ile karıştırıp bahara bir gönderme yapabilirsiniz.

İlkbahar havasını evinizde daha iyi yansıtmak isterseniz, doğal malzemelerden yapılan mobilyalar, eşyalar kullanabilirsiniz. Doğal ahşaptan yemek masası, naturel halı veya ince kilimler, hasır malzemelerden yapılan aydınlatmalar, dekoratif sepetler, bambudan, doğal taşlardan yapılan objeler tercih edebilirsiniz.

Eğer mobilyalarınızı değiştirmek gibi büyük bir değişime gitmek istemiyorsanız, bir yemek masanız varsa ve yemek masanız yaşam alanınız içindeyse, sandalyelerini bahar dallarıyla bezenmiş kumaşlardan kaplayabilirsiniz. Böylece evinizin havası bir anda değişecek ve canlanacaktır.