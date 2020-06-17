Victoria Patisserie en değerli anları tatlandırıyor

Pastanenin yöresel tatlarının başında tereyağlı kömbe geliyor. Antep fıstıklı, cevizli, hurmalı, sade ve incirli olmak üzere 5 çeşidi bulunan tereyağlı kömbe, Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderiliyor. Birinci sınıf tereyağı kullanılarak yapılan kömbenin içinde 7 çeşit faydalı baharat (tarçın, karanfil, yenibahar, mahlep, damla sakızı, muskat, zencefil) bulunuyor.

Pastanenin diğer vazgeçilmez lezzetleri arasında ise limonata ve dondurma yer alıyor. Bu iki lezzetin en büyük özelliği tamamen doğal olmaları… Dondurmada gerçek meyveler kullanılıyor, doğal orkide kökünden elde edilen salepten üretiliyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çarşı içerisinde bulunan pastane, salonu ve bahçesi ile gelen misafirlerin rahatça dinlenebileceği bir ortam sunuyor.