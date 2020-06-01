Tesettür Giyim’de trend: Modamelis

Çiçek desenleri ve yaprak desenleri gibi doğal tasarımlar trend ürünler arasında yerini alıyor. Modamelis yeni sezonda trendler ürünler arasındaki yeri hiç değişmeyen tunikler de ön plana çıkıyor.

Tesettür giyim 2020 trendleri

2020 tesettür giyim trendleri arasında volanlı kol detayları ve fırfırlı tunikler var. Hareketli tasarımlarının yanı sıra renkleri sade kullanılan tunikler yeşil, pudra pembe gibi sezonun trend renklerine sahip. Kombin yapmak için tercih edebileceğiniz pantolon trendleri arasında ise geniş pantolonlar geçtiğimiz sezondan bu yana popülerliğini koruyor. Bilek üstü kot pantolonlar da sezonun öne çıkan pantolonları arasında.

Yaza damgasını vuracak 2020 tasarımları ise çiçekli elbise ve gömlek modelleri. Piliseli etek detayları ve fırfırlı etek detayları elbise tasarımlarında kullanılmış. Desenlerin yanı sıra tasarımları da hareketli olan elbiseleri spor şallar ve spor ayakkabı ile kombin yaparak yazın rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Tesettür giyim trend kombin önerileri

Tesettür giyim modası değişirken şık ve gösterişli renkler yerine tek renkler kullanılmaya başlamıştı. Gösterişli tunikler yerini sade tuniklere bırakırken pantolon modasında renkler yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı ve renkli pantolon kombinleri tesettür giyim modasına farklı bir hava kattı. Yeni sezonun trendlerinde ise renkli pantolonlar yerini sade pantolonlara bırakıyor. Özellikle sade beyaz pantolonla yapılan kombinler sezonunun modern kombinleri arasında yerini alıyor.

Kot pantolonların ve hasır kemerlerin oldukça revaçta olduğu geçtiğimiz sezonun parçaları bu sezon öne çıkmıyor. Geniş kumaş pantolonlar ve sade renkli tuniklerle yapabileceğiniz kombinler sade, rahat ve modern bir görünüm kazanmanızı sağlayacak. Aynı zamanda son zamanların modern tarzı olan sade kıyafetler altına topuklu şık ayakkabılar tercih etmek bu sezonda da karşımıza çıkıyor.

Yeni sezon eşarp trendi

Muhafazakâr giyimin tamamlayıcı parçası olan eşarplar her sezon farklı görünümlerle karşımıza çıkıyor. Modası geçmeyen hareketli tasarımlarla birlikte bir sezona damgasını vuran renkli şallar bu sezonda demode bir görünüme sebep olabilir. Tesettür giyim modasını yakalamak için bu sezon sade renkli ve sade tasarımlı eşarplar tercih edebilirsiniz.

Kıyafetler özellikle desenlerin kullanıldığı ve hareketli tasarımlara yer verildiği için kombini tamamlayan eşarpların da hareketli olması tüm parçaların bir anda sönük kalmasına sebep olur. Ön plana çıkarmak istediğiniz tek ürünü hareketli seçerek kalan parçaları sade tercih etmeniz bu sezonun modern havasını yakalamanız için yeterli. Modamelis katalogları arasında yeni sezonun en trend kombinlerini bulabilirsiniz.

Çiçek desenli gömlekler

Tesettür giyim şıklığından ödün vermeyen kadınlar için her sezon birbirinden güzel gömlek tasarımlarına imza atıyor. Bu sezonun trend gömlekleri arasında volanlı kollar, çiçek desenleri, yaprak desenleri, fırfırlar ve dantel detayları var. Üst giyimin oldukça hareketli tasarımlara sahip olduğu yeni sezonda kombin yapmak da oldukça kolaylaşıyor. Hareketli bir gömlekle birlikte tercih edebileceğiniz tek renk etek pantolonlarla oldukça modern bir görünüm yakalayabilirsiniz. Vücut hatlarını belli etmeyen gömlek tasarımları geniş modelleri sayesinde günlük kullanımda da oldukça rahat etmenizi sağlıyor. Modamelis gömlekleri arasında en trend gömlekler için kombin önerileri bulabilirsiniz.

Elbise trendleri

Tesettür giyim ürünleri arasında en güzel ve en gösterişli tasarımlar elbiseler ön plana çıkıyor. Yeni sezonun elbiseleri çiçekli tasarımları ve fırfır detayları ile oldukça canlı bir tarzı yansıtıyor. Doğal desen detaylarının ağırlık kullanıldığı yeni sezonda volanlı kol detaylarına da yer verilmiş. Desenli elbiseleri günlük kombin yapmak için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.