Ramazan sofralarının baş köşesinde o var
Ramazan ayını en güzel şekilde karşılamak isteyenlerin alışveriş telaşı başladı. Ramazan denince ilk akla gelenlerden, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmayı, en doğal ve lezzetli haliyle sunan Peyman’ın yeni ürünü Bahçeden Hurma Ramazan boyunca sofraların baş tacı olmaya hazırlanıyor…
Yüksek lif oranıyla tok tutan, lezzetli ve besleyici bir meyve olan hurma, Peyman’ın yeni ürünü Bahçeden Hurma ile hava geçirmeyen, sağlıklı ve özel ambalajında Ramazan sofralarına konuk oluyor.
İnce kabuklu, bol etli, yumuşak ve dünyanın en iyi hurmalarını ambalajında tüketicileriyle buluşturan Bahçeden Hurma, yüksek lif içeriği ile kan şekerinin dengede kalmasına da destek oluyor. Folik asit, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor bakımından da son derece zengin olan hurma, Ramazan ayında vücudumuz için gerekli olan önemli mineralleri de sağlıyor.
Yüksek antioksidan içeriğine sahip ve kalori açısından çok zengin bir meyve olan hurmayı sadece Ramazan ayında değil, ara öğünlerde de tüketilecek sağlıklı bir atıştırmalık olarak öneren Peyman, yeni ürünü Bahçeden Hurma ile en doğal, kaliteli ve en özel hurmayı tüketicilerine sunuyor.
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